2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı Rami Kütüphanesi'nde açıldı

Rami Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı kapılarını açtı. Fuar, çocuk yayıncılığına odaklanan yayınevleri, yazarlar ve etkinlik programlarıyla ziyaretçileri ağırlıyor.

Açılış konuşması

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz açılışta şu ifadeleri kullandı: "Kitap okumak için sadece kütüphane mekan olarak düşünülmemeli. Yeryüzü bir kütüphane olarak..."

Kaynak: Anadolu Ajansını