20 Ekim 2024 Gündem Özeti

20 Ekim 2024 Gündem Bilgileri
Yasama ve Yürütme Siyaseti
- Yılmaz Tunç, Adalet Bakanı, AK Parti Karabük Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde yer alacak. (Karabük/11.00)
- Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti'nin Sur ve Yenişehir ilçe kongrelerine katılacak ve Valiliği ziyaret edecek. (Diyarbakır/11.00-14.30)
Dünya Diplomasi
- Yahya Sinvar'ın ölümünün ardından, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarıyla ilgili gelişmeler devam etmekte. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
Güncel Etkinlikler
- Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı, Pendik Çarşı ve Amine Hatun camilerinde hafızlık icazet merasimlerine katılacak. (İstanbul/11.00/13.30)
Spor Dalları
- Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı, çevre farkındalığını arttırmak amacıyla Orman Temizliği Etkinliği'ne katılacak. (İstanbul/11.00)
- Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmalarına devam edilecek, maçlar çeşitli illerde oynanacak: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor, Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa ve Samsunspor-Fenerbahçe.
- Trendyol 1. Lig’deki karşılaşmalara da devam edilecek: Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor FK, Boluspor-Ahlatcı Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK, Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor.
- Nesine 2. Lig ve 3. Lig gruplarındaki karşılaşmalar sona erecek.
- Basketbol liglerinde ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde önemli maçlar gerçekleşecek.
- Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ve Hentbol liglerinde çeşitli karşılaşmalar aynı gün içinde oynanacak.
- Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağındaki ikinci yarışta yarışacak. (Cadiz/12.00/15.00)
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