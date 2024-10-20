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20 Ekim 2024 Gündem Özeti

Bugün Türkiye'de önemli siyasi etkinlikler, spor karşılaşmaları ve diplomasi gelişmeleri yaşanacak.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 09:00
20 Ekim 2024 Gündem Özeti

20 Ekim 2024 Gündem Bilgileri

Yasama ve Yürütme Siyaseti

  1. Yılmaz Tunç, Adalet Bakanı, AK Parti Karabük Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde yer alacak. (Karabük/11.00)
  2. Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti'nin Sur ve Yenişehir ilçe kongrelerine katılacak ve Valiliği ziyaret edecek. (Diyarbakır/11.00-14.30)

Dünya Diplomasi

  1. Yahya Sinvar'ın ölümünün ardından, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarıyla ilgili gelişmeler devam etmekte. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Güncel Etkinlikler

  1. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı, Pendik Çarşı ve Amine Hatun camilerinde hafızlık icazet merasimlerine katılacak. (İstanbul/11.00/13.30)

Spor Dalları

  1. Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı, çevre farkındalığını arttırmak amacıyla Orman Temizliği Etkinliği'ne katılacak. (İstanbul/11.00)
  2. Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmalarına devam edilecek, maçlar çeşitli illerde oynanacak: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor, Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa ve Samsunspor-Fenerbahçe.
  3. Trendyol 1. Lig’deki karşılaşmalara da devam edilecek: Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor FK, Boluspor-Ahlatcı Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK, Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor.
  4. Nesine 2. Lig ve 3. Lig gruplarındaki karşılaşmalar sona erecek.
  5. Basketbol liglerinde ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde önemli maçlar gerçekleşecek.
  6. Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ve Hentbol liglerinde çeşitli karşılaşmalar aynı gün içinde oynanacak.
  7. Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağındaki ikinci yarışta yarışacak. (Cadiz/12.00/15.00)

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