DOLAR
42,69 -0,03%
EURO
50,17 -0,09%
ALTIN
5.910 -0,05%
BITCOIN
3.677.006,83 -0,33%

Bursa'da Şüpheli Ölüm: Osmangazi'de Baba ve Kızı Evde Ölü Bulundu

Bursa Osmangazi'de Ovaakça Mahallesi'ndeki evde, 55 yaşındaki Nazmi Aybey ve 28 yaşındaki kızı Kübra Aybey ölü bulundu; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 01:48
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 01:56
Bursa'da Şüpheli Ölüm: Osmangazi'de Baba ve Kızı Evde Ölü Bulundu

Bursa'da şüpheli ölüm: Baba ve kızı evde ölü bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta meydana gelen olayda, aynı evde bulunan baba ve kızının ölümü üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay yeri ve bulgular

Edinilen bilgiye göre, yakınları tarafından uzun süredir haber alınamayan 55 yaşındaki Nazmi Aybey ve kızı 28 yaşındaki Kübra Aybey'in bulunduğu eve gidildi. Yakınlarının eve girmesiyle, Nazmi Aybey çatı katında asılı halde, kızı Kübra Aybey ise yatakta hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde her iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma ve adli işlemler

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.

BURSA'NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE BİR EVDE BABA VE KIZININ ÖLÜ BULUNMASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA...

BURSA'NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE BİR EVDE BABA VE KIZININ ÖLÜ BULUNMASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.

BURSA'NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE BİR EVDE BABA VE KIZININ ÖLÜ BULUNMASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA...

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi
2
Bursa'da Şüpheli Ölüm: Osmangazi'de Baba ve Kızı Evde Ölü Bulundu
3
Vali Özkan, Başkan Durbay’ı Manisa Şehir Hastanesi’nde Ziyaret Etti
4
Meksiko'da tanker patlaması: 8 ölü, 94 yaralı
5
Elazığ OSB'de Yalıtım Fabrikasında Yangın: 16 Kişi Dumandan Etkilendi
6
Malatya'da Silahla Oyun Kanlı Bitti: 16 Yaşındaki Genç Yaralandı
7
İnegöl'de Tostçu Cinayeti: Zanlı Tutuklandı

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama