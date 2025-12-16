Bursa'da Şüpheli Ölüm: Osmangazi'de Baba ve Kızı Evde Ölü Bulundu

Bursa'da şüpheli ölüm: Baba ve kızı evde ölü bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta meydana gelen olayda, aynı evde bulunan baba ve kızının ölümü üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay yeri ve bulgular

Edinilen bilgiye göre, yakınları tarafından uzun süredir haber alınamayan 55 yaşındaki Nazmi Aybey ve kızı 28 yaşındaki Kübra Aybey'in bulunduğu eve gidildi. Yakınlarının eve girmesiyle, Nazmi Aybey çatı katında asılı halde, kızı Kübra Aybey ise yatakta hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde her iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma ve adli işlemler

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.

BURSA'NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE BİR EVDE BABA VE KIZININ ÖLÜ BULUNMASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.