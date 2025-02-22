2023'te Hız İhlalleri: 850 Bin İşlem Yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşından bu yana hız ihlallerine yönelik 848 bin 766 işlem yapıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 10:04
2023'te Hız İhlalleri: 850 Bin İşlem Yapıldı

2023 Yılında Hız İhlalleri Rekor Seviyede

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasında trafik ekiplerinin hız ihlaline yönelik toplamda 848 bin 766 işlem gerçekleştirdiğini belirtti.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada, bu dönem içerisinde Elektronik Denetleme Sistemleri aracılığıyla da 777 bin 256 ihlal kaydedildiğini duyurdu. 2023 yılında hız kaynaklı kazalarda ise her gün ortalama 10 vatandaşın hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Hız ve Güvenlik Üzerine Önemli Vurgular

Bakan Yerlikaya, hız ihlallerinin önlenmesine yönelik denetimlerin yanı sıra yasal mevzuat çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Yerlikaya, araç kullanırken hız sınırlarını aşmanın tehlikelerine vurgu yaparak, "Hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar. Önceliğimiz hız değil, güvenlik olsun." ifadelerine yer verdi.

13-20 Şubat Verileri

13-20 Şubat tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri, 3 milyon 17 bin 445 aracı denetledi. Bu denetimlerde ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca, hız ihlalinde bulunan 204 bin 373, periyodik muayenesi yaptırılmamış 22 bin 652, emniyet kemeri kullanmayan 39 bin 62, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 449 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 434 araca/sürücüye yönelik toplamda 623 bin 236 işlem gerçekleştirildi.

Hayatla Yarışılmaz

Bakan Yerlikaya, trafik kazalarında aşırı hızın yol açtığı acı kayıplara dikkat çekmek için bir video da yayımladı. Videoda, hız sınırına uymanın önemine vurgu yapılırken, vatandaşlara bu konuda duyarlılık çağrısı yapıldı. Video ya, "Ülkemizde sadece 1 günde aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında kaç canımızı yitiriyoruzdur sizce?" sorusu ile başlanarak, vatandaşların görüşlerine yer verildi.

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