2024 Hukuk Sınavı Soru ve Cevapları Yayınlandı

2024 Hukuk Sınavı Soru ve Cevapları Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı'nın (2024-İYÖS) soru ve cevaplarını yayınladı. Adaylar, bu sorulara erişim sağlayabilecek.

Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde duyurulan bilgilere göre, sınavların temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden 10 gün süreyle erişime açık olacak. Önemli Tarih:

Soru kitapçıklarının görüntülenme süresi, 9 Ekim saat 23.59