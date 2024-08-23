2024 KPSS Lisans Sonuçları Yayınlandı

2024 KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS lisans sınav sonuçları resmi olarak duyuruldu. Adaylar, sınav sonuçlarına 'www.osym.gov.tr' adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilirler.

Sınav Süreci ve Sonuçlar

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, 14 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, 20-21 Temmuz'daki Alan Bilgisi ve 4 Ağustos'taki Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının değerlendirme süreçleri tamamlanmıştır.

İtirazlar ve Düzeltmeler

Bu süreçte madde analizleri yapıldı, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı ve itirazlar bilimsel bir çerçevede değerlendirildi. Ayrıca, 14 Temmuz'daki Genel Yetenek Testi'nde 42 numaralı sorunun iptali ve Genel Kültür Testi'nde 13 numaralı cevabın düzeltilmesi gibi bazı önemli kararlar alındı. 4 Ağustos'taki ÖABT Kimya/Kimya Teknolojisi sınavında ise 30 numaralı cevabın düzeltilmesi söz konusu oldu.