Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

2024 KPSS Lisans Sonuçları Yayınlandı

Adaylar KPSS lisans sonuçlarına ÖSYM üzerinden ulaşabilirler. Detaylar ve incelemeler haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:17
2024 KPSS Lisans Sonuçları Yayınlandı

2024 KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS lisans sınav sonuçları resmi olarak duyuruldu. Adaylar, sınav sonuçlarına 'www.osym.gov.tr' adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilirler.

Sınav Süreci ve Sonuçlar

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, 14 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, 20-21 Temmuz'daki Alan Bilgisi ve 4 Ağustos'taki Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının değerlendirme süreçleri tamamlanmıştır.

İtirazlar ve Düzeltmeler

Bu süreçte madde analizleri yapıldı, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı ve itirazlar bilimsel bir çerçevede değerlendirildi. Ayrıca, 14 Temmuz'daki Genel Yetenek Testi'nde 42 numaralı sorunun iptali ve Genel Kültür Testi'nde 13 numaralı cevabın düzeltilmesi gibi bazı önemli kararlar alındı. 4 Ağustos'taki ÖABT Kimya/Kimya Teknolojisi sınavında ise 30 numaralı cevabın düzeltilmesi söz konusu oldu.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur