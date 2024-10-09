2024 Nobel Kimya Ödülü Sahipleri Açıklandı

2024 Nobel Kimya Ödülü Sahipleri

2024 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları belirlendi. Bu yıl ödül, David Baker, Demis Hassabis ve John Jumper’a verildi.

Kazananların Çalışmaları

Nobel Komitesi, David Baker’ı "bilgi-işlemsel protein tasarımı" konusundaki katkılarından dolayı ödüllendirirken, Demis Hassabis ve John Jumper’ı ise "protein yapı tahmini" alanındaki gelişmeleri nedeniyle ödüllendirdi. Bu iki bilim insanı, proteinlerin karmaşık yapılarının tahmin edilmesinde kullanılan AlphaFold2 isimli yapay zeka modelini geliştirmiştir.

Kazananların Biyografileri

David Baker

David Baker, 6 Ekim 1962 tarihinde ABD'nin Seattle kentinde doğmuştur. Harvard Üniversitesi'nden lisans diploması aldıktan sonra, 1989 yılında Berkeley Üniversitesi’nde biyokimya alanında doktorasını tamamlamıştır. Şu anda Washington Üniversitesi'nin Protein Tasarımı Enstitüsü'nde başkanlık yapmaktadır.

Demis Hassabis

Demis Hassabis, İngiltere'nin Londra şehrinde 27 Temmuz 1976'da dünyaya gelmiştir. Cambridge Üniversitesinde lisans eğitimini tamamlayan Hassabis, yapay zeka üzerine çalışmalar yaparak Google'ın yapay zeka bölümü olan DeepMind'ın kurucuları arasında yer almıştır.

John Jumper

John Jumper, 1985 yılında ABD'nin Arkansas eyaletinde doğmuştur. Lisans eğitimini Vanderbilt Üniversitesi’nde tamamlamış ve ardından doktorasını Chicago Üniversitesi’nde yapmıştır.

Nobel Ödülleri Hakkında

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in vasiyeti doğrultusunda 1900 yılında Nobel Vakfı tarafından insanlığa katkıda bulunanlara verilmektedir. Her yıl gerçekleştiren ödül törenleri, fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp gibi alanlarda en başarılı kişileri ödüllendirmektedir. Bunun yanı sıra, 1969'dan itibaren ekonomi dalında da Nobel Ödülü verilmektedir. Ödüllerin teslim törenleri her yıl 10 Aralık'ta gerçekleştirilmektedir. Tarih boyunca, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında birkaç yıl ödül verilmemiştir.