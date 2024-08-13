2024-YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: İstatistikler ve Detaylar

2024-YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin detaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşıldı. Aktarılan verilere göre, Türkiye genelinde 987 bin 388 aday üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına girmeye hak kazandı. Ancak, toplamda 23 bin 738 kontenjan boş kaldı.

Kayıtlı Aday ve Yerleşim İstatistikleri

Yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205'i tercih yapma hakkını elde etti. Bu hakka sahip olan adaylardan:

802 bin 170'i örgün lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.

185 bin 218'i Açıköğretim Fakültesi lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.

Yerleştirme sonucunda toplam aday sayısı 987 bin 388 olarak belirlendi.

Kontenjan Dağılımı ve Boş Kalan Yerler

Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 20 bin 826, ön lisans programlarında ise sadece vakıf üniversitelerinde 2 bin 912 kontenjan boş kaldı. Bunun yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarında 4 bin 934, ön lisans programlarında ise 272 olmak üzere toplamda 5 bin 206 kontenjan dolmadı.

Öğrenim Durumuna Göre Yerleşim Analizi

Öğrenim durumuna göre yerleşim verileri, 2024-YKS'de son sınıf düzeyinde tercihte bulunan 535 bin 331 adaydan 351 bin 204'ünün bir yükseköğretim programına yerleştiğini gösteriyor. Bu adayların:

191 bin 626'sı lisans programına

139 bin 126'sı ön lisans programına

20 bin 452'si AÖF programlarına

Ayrıca, geçtiğimiz yıllarda bir programa yerleşememiş olan 760 bin 62 adaydan 407 bin 983'ü bu yıl bir yükseköğretim programına yerleşti. Daha önce yerleşen 102 bin 795 aday ise 23 bin 14'ü lisans, 44 bin 461'i ön lisans ve 35 bin 320'si AÖF programlarında öğrenim hakkı kazandı.

Okul Türlerine Göre Yerleşen Aday Sayıları

Yerleştirme istatistikleri, okul türlerine göre yerleşen aday sayılarını da içeriyor. İlgili verilere göre:

Düz lise öğrencisi 555 bin 53 adayın 182 bin 993'ü yerleşti.

Anadolu lisesi öğrencisi 930 bin 10 adayın 350 bin 62'si herhangi bir yükseköğretim programına yerleşti.

Fen liselerinden 60 bin 434 adayın 30 bin 985'i, özel fen liselerinden 33 bin 124 adayın 17 bin 319'u üniversiteye yerleşti.

İmam hatip liselerinde ise 252 bin 377 adaydan 162 bin 716'sı tercihlerini yaptı ve 96 bin 98'i üniversiteye kaydolma hakkı kazandı.

2024-YKS yerleştirme sonuçları, üniversite tercih sürecinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.