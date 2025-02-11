2025 Dünya Hükümetler Zirvesi Dubai'de Başladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde gerçekleştirilen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi (WGS 2025), yaklaşık 30 devlet başkanı ve liderin katılımıyla başladı. BAE’nin resmi haber ajansı WAM’ın bildirdiğine göre, zirve 14 Şubat'a kadar devam edecek.

Rekor Katılım Bekleniyor

Zirvenin, devlet ve hükümet başkanları, uluslararası ve bölgesel örgütler, dünya çapında uzmanlar ve fikir önderlerinin “rekor katılımına” ev sahipliği yapması bekleniyor. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen zirvede, “Geleceğin Hükümetlerini Öngörmek” başlığı altında pek çok tematik oturum gerçekleştirilecek.

Yapay Zeka ve Hükümetlerin Geleceği

Bu yılki zirvede en dikkat çekici oturumlardan biri “Yapay Zeka Çağında Hükümetler” başlıklı toplantı olacak. 140 hükümetten delegasyonların yanı sıra, küresel teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve yaklaşık 30 ülkeden liderin katılımıyla toplam 400 bakan da zirvede yer alıyor.

İlk Günün Öne Çıkan Katılımcıları

Zirvenin ilk gününde öne çıkan katılımcılar arasında, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Kuveyt Başbakanı Şeyh Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve SpaceX, Tesla ve X şirketlerinin CEO’su Elon Musk bulunuyor.