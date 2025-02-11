DOLAR
36,05 -0,08%
EURO
37,3 -0,44%
ALTIN
3.360,78 -0,03%
BITCOIN
3.497.341,74 0,37%

2025 Dünya Hükümetler Zirvesi Dubai'de Başladı

2025 Dünya Hükümetler Zirvesi, Dubai'de 30 devlet liderinin katılımıyla başladı ve 14 Şubat'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:54
2025 Dünya Hükümetler Zirvesi Dubai'de Başladı

2025 Dünya Hükümetler Zirvesi Dubai'de Başladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde gerçekleştirilen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi (WGS 2025), yaklaşık 30 devlet başkanı ve liderin katılımıyla başladı. BAE’nin resmi haber ajansı WAM’ın bildirdiğine göre, zirve 14 Şubat'a kadar devam edecek.

Rekor Katılım Bekleniyor

Zirvenin, devlet ve hükümet başkanları, uluslararası ve bölgesel örgütler, dünya çapında uzmanlar ve fikir önderlerinin “rekor katılımına” ev sahipliği yapması bekleniyor. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen zirvede, “Geleceğin Hükümetlerini Öngörmek” başlığı altında pek çok tematik oturum gerçekleştirilecek.

Yapay Zeka ve Hükümetlerin Geleceği

Bu yılki zirvede en dikkat çekici oturumlardan biri “Yapay Zeka Çağında Hükümetler” başlıklı toplantı olacak. 140 hükümetten delegasyonların yanı sıra, küresel teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve yaklaşık 30 ülkeden liderin katılımıyla toplam 400 bakan da zirvede yer alıyor.

İlk Günün Öne Çıkan Katılımcıları

Zirvenin ilk gününde öne çıkan katılımcılar arasında, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Kuveyt Başbakanı Şeyh Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve SpaceX, Tesla ve X şirketlerinin CEO’su Elon Musk bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bornova'da Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 8 Gözaltı
2
Yemen'de BM Gıda Programı Çalışanının Ölümü: Husilere Tepkiler Büyüyor
3
Sağlık Bakanlığı, Der Spiegel'in Yenidoğan Çetesi İddialarını Yalanladı
4
Elazığ'da Huzur ve Güvenlik Toplantısı: 2024 Operasyon Sayısında Önemli Artış
5
Aydın'da İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Personel Yaralandı
6
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'de Gerçek Barış İçin Çaba İstedi
7
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Naim ile Önemli Görüşmede Bulundu

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!