2025 Yılı Bütçesi: Bakan Kurum'dan Deprem Konutları Hakkında Açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 2025 yılı bütçesine ilişkin önemli bilgiler verdi. Kurum, yıl sonu itibarıyla deprem konutlarının %45'inin vatandaşlara teslim edileceğini belirtti.

Kurum, "2025 yılı sonu geldiğinde 11 ilde evine girmeyen afetzede kardeşimiz kalmayacak" diyerek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası başlatılan konut inşaatlarının hızla devam ettiğini vurguladı. Elazığ, Malatya ve İzmir depremleri sonrası devletin büyük bir seferberlik çıktığını anımsatan Kurum, toplamda 180 bin yeni konut inşasının başlatıldığını ifade etti.

Bakan Kurum, "Şu anda 11 ilimizde 174 ayrı alanda, toplamda 3,481 şantiyede iş makineleri durmaksızın çalışıyor. Eş zamanlı olarak 182 bin işçi ve mühendis çalışarak geleceğimizin teminatını oluşturuyor" dedi. Ayrıca, 30 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 155 bininci konutun anahtarlarının teslim edildiğini hatırlattı.

Kurum, muhalefetin önceki iddialarına atıfta bulunarak, "Şu an itibarıyla hak sahibi vatandaşlarımız için inşa edilmesi gereken konutların %93'ünün inşası başlamıştır. Yıl sonu itibarıyla konutların %45'ini teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, İstanbul'da da 7,5 milyon evin bulunduğunu ve bunların 1,5 milyonunun riskli olduğunu, bu nedenle de dönüşüm seferberliklerinin devam ettiğini bildirdi. İstanbul'da bugüne kadar 907 bin evin dönüştürüldüğünü açıklayan Kurum, dönüşüm seferberliği sırasında 193 bin evin yenileme sürecinin sürdüğünü belirtti.

Son olarak, sosyal konut seferberliği ile 1 milyon 462 bin konutun inşa edildiğini ve 250 bin sosyal konut kampanyasında 88 bin konutun inşasına başlandığını vurguladı. Kurum, "2025 yılı sonuna kadar 81 ilimizde dar gelirli vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projelerimizi başlatacağız" diyerek sözlerini tamamladı.