Van'da Emniyetin Yeni Araçları Törenle Teslim Edildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen yeni araçlar helikopter pistinde düzenlenen törenle personele teslim edildi; güvenlik ve asayiş güçlendirilecek.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 12:21
Van İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek yeni araçların anahtar teslim töreni, il emniyet yerleşkesindeki helikopter pistinde düzenlendi. Anahtarlar personele teslim edilirken, araçlardan kent genelinde güvenlik ve asayiş hizmetlerinin daha etkin yürütülmesinde faydalanılması hedefleniyor.

Vali Ozan Balcı'dan teşekkür ve açıklama

Programa konuşma yapan Van Valisi Ozan Balcı, kentin emniyet ve güvenliğinin sağlanmasına sundukları katkılardan dolayı emniyet teşkilatına teşekkür etti. Vali Balcı, "Bu vesileyle, söz konusu araçların ilimize kazandırılmasında emeği ve desteği bulunan İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya başta olmak üzere, İçişleri Bakanlığımızın kıymetli mensuplarına, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve Jandarma Genel Komutanlığımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sadece son 3 yıl içerisinde yaklaşık 600 araç Van’ımıza kazandırılmıştır. Bu yıl ise 200’e yakın araç daha temin edilmesi sağlanmıştır. Söz konusu araçlar, Van’ın emniyet ve asayiş hizmetlerinde kullanılacaktır" dedi.

İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu'nun değerlendirmesi

İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, emniyet teşkilatının görevini etkin, hızlı ve kesintisiz bir şekilde yerine getirebilmesinin; teknik altyapı, lojistik imkânlar ve özellikle araç filosunun güncel ve güçlü olmasına doğrudan bağlı olduğunu vurguladı. Mutlu, "Bu bilinçle son iki yıl içerisinde emniyet hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik önemli bir yenileme ve güçlendirme sürecine girilmiştir. Yapılan çalışmalar sayesinde bakım, onarım ve yakıt giderlerinde de önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır. Gerçekleştirilen iyileştirmelerle ekiplerin olaylara intikal süresi düşmüş, sahadaki görünürlükleri artmış ve vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesi daha da yukarıya çıkarılmıştır" diye konuştu.

Törenin kapanışı ve katılımcılar

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Törene; Van Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri ile STK temsilcileri katıldı.

