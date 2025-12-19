Doç. Dr. İrfan Koca: Teknolojiyle artan fıtık riski ve izlenecek yol haritası

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. İrfan Koca, gençlerde bile sıkça görülen fıtık sorununda uyarılarda bulundu. Modern yaşam alışkanlıkları ve artan ekran kullanımının omurga sağlığını ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Teknoloji ve yaşam tarzının omurga üzerindeki etkisi

Doç. Dr. Koca, uzun süre yanlış pozisyonda oturmanın, telefon ve bilgisayar kullanımının artmasının omurgayı destekleyen kasları zayıflattığını belirtti. Kaslar zayıfladığında disk yapıları üzerindeki yük artıyor ve fıtık gelişimi kolaylaşıyor. Ayrıca ani, kontrolsüz ve omurgayı zorlayan hareketlerin de önemli risk faktörleri olduğunu vurguladı.

Belirtiler ihmal edilmemeli

Ani başlayan bel veya boyun ağrısı, kola ya da bacağa yayılan ağrı, uyuşma, karıncalanma ve güç kaybı gibi şikâyetlerin ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Koca, Hastalar bu belirtileri geçiştirmemeli; ilk adım mutlaka uzman bir hekime başvurmaktır. Her ağrının nedeni fıtık olmayabileceğini de hatırlattı.

Tanı sürecinde dikkat edilecekler

Tanı koyarken ayrıntılı hasta öyküsü ve fizik muayenenin belirleyici olduğunu belirten Koca, gerekli durumlarda kan tahlili ve MR görüntülemenin yapıldığını ifade etti. MR’da görülen her bulgu hastanın şikâyetlerinin nedeni olmayabilir bu yüzden hekimin değerlendirmesi ve deneyimi son derece önemlidir.

Tedavi: Ameliyatsız yaklaşımlar ön planda

Doç. Dr. Koca, halk arasında yaygın olan her fıtığın ameliyat gerektirdiği algısının doğru olmadığını belirterek tedavide ilk aşamaların genellikle konservatif yöntemler olduğunu söyledi. Uygulanan yöntemler arasında fizik tedavi uygulamaları (sıcak-soğuk tedavisi, elektroterapi, ultrason, traksiyon, manuel terapi), kişiye özel kas güçlendirme ve egzersiz programları, doğru duruş ve yaşam tarzı düzenlemeleri, nöralterapi, proloterapi ve ozon tedavisi gibi tamamlayıcı yöntemler yer alıyor.

Koca, hastanın tedavi sürecine uygun hareket etmesi ve sabırlı olması halinde ameliyatsız çözümlerin oranının çok yüksek olduğunu belirterek, Boyun ve bel fıtıkları yüzde 95-99 oranında ameliyatsız tedavi edilebilmektedir dedi.

Ameliyat gerektiren durumlar

Ameliyatın yalnızca belirli klinik bulgular ortaya çıktığında gündeme geldiğini söyleyen Koca, şu durumları sıraladı: Kolda veya bacakta belirgin kuvvetsizlik gelişmesi, idrar-gaita kontrolünde bozulma gibi acil nörolojik bulgular, uygulanan tedavilere rağmen 6-8 hafta içinde geçmeyen şiddetli ağrı.

İyileşmeyi hızlandıran günlük öneriler

Uzman, iyileşme sürecini desteklemek için düzenli egzersiz ve core kaslarını güçlendirme, doğru duruş alışkanlıkları, kilo kontrolü, uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınma, bilinçsiz ağır yük kaldırmama ve sigara kullanmama gibi önlemler alınmasını tavsiye etti.

Fıtıklarla ilgili sıkça karşılaşılan yanlışlar

Doç. Dr. Koca, toplumdaki yanlış algılara dikkat çekerek bazı örnekler verdi: Fıtığı olanların hareket etmemesi gerektiği düşüncesi yanlış; uygun egzersiz tedavinin temeli. Büyük fıtık ifadesi otomatik olarak ameliyat gerektirmez; klinik tablo MR sonucundan daha önemlidir. Fizik tedaviden fayda görmeyenin tek seçeneği ameliyat değildir; tamamlayıcı tedaviler birçok hastayı ameliyattan kurtarmaktadır.

Doğru yönetimle kontrol altına alınabilir

Son olarak Koca, bel ve boyun fıtığı şüphesi olan hastaların izlemesi gereken yol haritasını şöyle özetledi: Uzman hekime başvurmak, muayene ve gerekirse MR ile net tanı koymak, kişiye özel fizik tedavi ve egzersiz programı uygulamak, yaşam tarzı düzenlemeleriyle omurgayı korumak ve gerekli durumlarda diğer tedavi seçeneklerini değerlendirmek. Fıtık hastalığı doğru yönetildiğinde büyük oranda kontrol altına alınabilir; önemli olan zamanında uzman hekime başvurmaktır.

