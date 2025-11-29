2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi' Resmen Belli Oldu

TÜRK-İŞ'in Kasım 2025 verisi asgari ücret pazarlığının tabanını çizdi

Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde, milyonlarca çalışanı ilgilendiren tartışma kızıştı. Sendika tarafından açıklanan veriler, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek yeni asgari ücret için kamuoyunda bir referans noktası oluşturdu.

TÜRK-İŞ'in Kasım 2025 sonuçlarına göre yapılan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasında, açlık sınırı 29.828 TL olarak tespit edildi. Bu veri, işçi kesiminin pazarlık masasında dayanak gösterdiği en önemli gösterge haline geldi.

Sendika kanadından gelen açıklamalarda, açlık sınırının altında bir teklifin kabul edilemez olduğuna dair net mesajlar verildi. Daha önceki dönemde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay tarafından dile getirilen "Kırmızı çizgimiz açlık sınırıdır" prensibi bu yılki görüşmelerde de gündemin merkezinde yer alıyor.

Görüşmelerin Aralık ayı boyunca sürmesi ve 2026 yılına ilişkin net asgari ücretin son aşamada Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması bekleniyor. Sendikanın açıkladığı 29.828 TLlik rakam, pazarlıkta işçi tarafının talep edeceği asgari başlangıç noktası olarak değerlendiriliyor.