2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

İsa Karakaş: 4 aylık enflasyon %10,25. Ocak 2026 zammı %18,5–20 aralığında olabilir; seyyanen zam beklentisi zayıf, 1000 TL taban formülü düşük emeklilere avantaj sağlayabilir.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:15
2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

2026 Emekli ve Memur Zammında Yılbaşı Sürprizi: O Rakam Garanti, Ama...

Milyonlarca memur ve Emekli Sandığı mensubu, 2026 yılı Ocak ayında maaşlara yansıyacak zammı bekliyor. Gözler TÜİK verileri ve hükümetten gelecek olası iyileştirmelerdeyken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.

Geçmiş Dönemlerin Yetersizliği ve Kayıtlar

Türkiye'de son yıllarda maaş artışları, açıklanan enflasyon rakamlarının bile alım gücünü korumakta yetersiz kaldığı bir süreçten geçti. Özellikle Temmuz 2024 (%5,42) ve Ocak 2025 (%4,21) zamları ile Temmuz 2025 (%15,57) artışı, piyasa gerçeklerinin gerisinde kaldı. Çalışanlar sık sık ek bir "refah payı" veya tabana yayılan bir "seyyanen zam" talep etti; ancak bütçe gerekçeleriyle bu talepler çoğunlukla karşılanmadı.

4 Aylık Kümülatif Enflasyon: %10,25

Karakaş’ın paylaştığı güncel verilere göre, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 4 aylık kümülatif enflasyon oranı %10,25 seviyesine ulaşmış durumda. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen minimum enflasyon farkını ifade ediyor; memur ve memur emeklileri içinse toplu sözleşme zammına eklenecek farkı gösteriyor.

Ocak Zammı Tahmini: %18,5–20 Arası Mümkün

İsa Karakaş, Ocak 2026 zammına ilişkin beklentilerini şu sözlerle özetledi: "Eğer Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini olan %31-33 aralığı gerçekleşirse, memur ve memur emeklisinin 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte alacağı toplam zam %18,5 ila %20 bandına oturabilir." Karakaş, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin belirleyici olacağını vurguladı.

1000 TL Seyyanen Formülü Düşük Emeklileri Rahatlatabilir

Uzman, düşük maaşlı emekliler için olası bir detaya değindi: "Eğer 1000 TL'lik bir seyyanen taban ödemesi formülü devreye girerse, bu durum özellikle düşük kök aylıklı emeklilerde zammın reel olarak %20'nin üzerine çıkmasını sağlayabilir. Eski Emekli Sandığı kuralları burada bir avantaj yaratabilir."

Seyyanen Zam Bekleyenlere Kötü Haber

En çok merak edilen soru, enflasyon farkı dışında ek bir iyileştirme veya seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı. Karakaş, kulis bilgilerine dayanarak net bir değerlendirme yaptı: "Ankara kulislerinde dolaşan net mesaj şu: 'Toplu sözleşmede ne yazıyorsa, o kadar.' Hükümet kanadından ne bir refah payı ne de ilave bir kuruş sinyali var. Görünen o ki, sadece yasal zorunluluk olan enflasyon güncellemesi yapılacak."

Karakaş, memur ve memur emeklilerine şu uyarıyla seslendi: "Değerli memur ve memur emeklisi kardeşlerim, Ocak 2026'da rakamlar %18,5-20 arası bir orana işaret ederek kısa vadeli bir nefes aldıracak gibi görünse de, enflasyon canavarı kapıda beklemeye devam ediyor. Bu yılbaşında da maalesef köklü bir seyyanen zam artışı beklemeyin."

Özetle, %10,25 olarak hesaplanan 4 aylık enflasyon farkı ve yıl sonu tahminleri, Ocak 2026 zammının ana eksenini oluşturuyor; ancak seyyanen bir düzenleme için şu anlık güçlü bir işaret yok.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da yasak ilişki kavgası: İç çamaşırlı şahıs sokakta bıçaklanarak öldü
2
90 Yaşındaki İlhan Akbıyık Çöplüğü 15 Temmuz Şehitleri Fidanlığı'na Dönüştürdü
3
Yenice'de Yavru Ayı İlçe Merkezine İndi
4
Serik'te Kardeşlerin 'Aynı Gün' Düğünü: Musa ve Raşit Aynı Yaştaki Gelinlerle Evlendi
5
Elazığ'da Kayıp 75 Yaşındaki Şevki Kurnaz İçin 80 Kişilik Ekip Seferber
6
Eskişehir'de 'Maden ve Nadir Toprak Elementleri' Konferansı
7
Darıca'da KİGEM: Anneler Kursta, Çocuklar Aynı Çatı Altında Eğitim Alıyor

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları