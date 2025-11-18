2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

2026 Emekli ve Memur Zammında Yılbaşı Sürprizi: O Rakam Garanti, Ama...

Milyonlarca memur ve Emekli Sandığı mensubu, 2026 yılı Ocak ayında maaşlara yansıyacak zammı bekliyor. Gözler TÜİK verileri ve hükümetten gelecek olası iyileştirmelerdeyken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.

Geçmiş Dönemlerin Yetersizliği ve Kayıtlar

Türkiye'de son yıllarda maaş artışları, açıklanan enflasyon rakamlarının bile alım gücünü korumakta yetersiz kaldığı bir süreçten geçti. Özellikle Temmuz 2024 (%5,42) ve Ocak 2025 (%4,21) zamları ile Temmuz 2025 (%15,57) artışı, piyasa gerçeklerinin gerisinde kaldı. Çalışanlar sık sık ek bir "refah payı" veya tabana yayılan bir "seyyanen zam" talep etti; ancak bütçe gerekçeleriyle bu talepler çoğunlukla karşılanmadı.

4 Aylık Kümülatif Enflasyon: %10,25

Karakaş’ın paylaştığı güncel verilere göre, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 4 aylık kümülatif enflasyon oranı %10,25 seviyesine ulaşmış durumda. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen minimum enflasyon farkını ifade ediyor; memur ve memur emeklileri içinse toplu sözleşme zammına eklenecek farkı gösteriyor.

Ocak Zammı Tahmini: %18,5–20 Arası Mümkün

İsa Karakaş, Ocak 2026 zammına ilişkin beklentilerini şu sözlerle özetledi: "Eğer Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini olan %31-33 aralığı gerçekleşirse, memur ve memur emeklisinin 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte alacağı toplam zam %18,5 ila %20 bandına oturabilir." Karakaş, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin belirleyici olacağını vurguladı.

1000 TL Seyyanen Formülü Düşük Emeklileri Rahatlatabilir

Uzman, düşük maaşlı emekliler için olası bir detaya değindi: "Eğer 1000 TL'lik bir seyyanen taban ödemesi formülü devreye girerse, bu durum özellikle düşük kök aylıklı emeklilerde zammın reel olarak %20'nin üzerine çıkmasını sağlayabilir. Eski Emekli Sandığı kuralları burada bir avantaj yaratabilir."

Seyyanen Zam Bekleyenlere Kötü Haber

En çok merak edilen soru, enflasyon farkı dışında ek bir iyileştirme veya seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı. Karakaş, kulis bilgilerine dayanarak net bir değerlendirme yaptı: "Ankara kulislerinde dolaşan net mesaj şu: 'Toplu sözleşmede ne yazıyorsa, o kadar.' Hükümet kanadından ne bir refah payı ne de ilave bir kuruş sinyali var. Görünen o ki, sadece yasal zorunluluk olan enflasyon güncellemesi yapılacak."

Karakaş, memur ve memur emeklilerine şu uyarıyla seslendi: "Değerli memur ve memur emeklisi kardeşlerim, Ocak 2026'da rakamlar %18,5-20 arası bir orana işaret ederek kısa vadeli bir nefes aldıracak gibi görünse de, enflasyon canavarı kapıda beklemeye devam ediyor. Bu yılbaşında da maalesef köklü bir seyyanen zam artışı beklemeyin."

Özetle, %10,25 olarak hesaplanan 4 aylık enflasyon farkı ve yıl sonu tahminleri, Ocak 2026 zammının ana eksenini oluşturuyor; ancak seyyanen bir düzenleme için şu anlık güçlü bir işaret yok.