23 Şubat 2025 Gündemi: Erdoğan Kongrede, Almanya Seçimlere Gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kongresine katılacak. Almanya'da genel seçimler yapılacak.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 09:00
23 Şubat 2025 Gündemi: Erdoğan Kongrede, Almanya Seçimlere Gidiyor

GÜNDEM / 23 Şubat 2025

Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Gelişmeler

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongresi'ne katılacak, genel merkezdeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/11.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya’da genel seçimler için halk sandık başına gidecek. (Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR GÜNDEMİ

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki 6. ve son maçında İzlanda'ya konuk olacak. (Reykjavik/22.30) (Fotoğraflı)

2- Trendyol Süper Lig'in 25. haftasına Bellona Kayserispor-Göztepe, Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor ve Trabzonspor-Gaziantep FK müsabakalarıyla devam edilecek. (Kayseri/13.30/Antalya/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı)

3- Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor, Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor, Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK ve Amed Sportif Faaliyetler-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor maçlarıyla tamamlanacak. (İstanbul/13.30/19.00/Erzurum/13.30/Diyarbakır/16.00) (Fotoğraflı)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, Beşiktaş-İlkem Yapı Tarsusspor ve Danilos Pizza-Galatasaray Çağdaş Faktoring müsabakalarıyla sona erecek. (İstanbul/14.00/Kocaeli/16.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasına Aydın Büyükşehir Belediyespor-Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor Eker-Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları-VakıfBank ve Bahçelievler Belediyespor-Sarıyer Belediyespor maçlarıyla devam edilecek. (Aydın/Bursa/15.00/İstanbul/18.00/18.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftası, Köyceğiz Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor maçıyla sürecek. (Muğla/14.00) (Fotoğraflı)

7- Kadınlar Sutopu Challenger Kupası Dörtlü Final organizasyonu, Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde Vaterpolo Klub Vojvodina ile Zavk Mladost arasındaki üçüncülük ve Galatasaray Zena ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasındaki final maçıyla tamamlanacak. (İstanbul/10.00/12.00) (Fotoğraflı)

8- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonunun Avustralya'daki ilk ayağı, superpole ve ikinci yarışla tamamlanacak. (Phillip Island/05.00/08.00) (Fotoğraflı)

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