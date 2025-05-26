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24 Yıl Sonra Şehit Sayılan Askerin Kızı Betül Kanga: 'Şehit Kızı Olmanın Gururunu Yaşayacağım'

Bitlis'te vatani görevinde hastalanıp hayatını kaybeden Jandarma Onbaşı Kadir Kanga, 24 yıl sonra şehit kabul edildi.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 11:31
24 Yıl Sonra Şehit Sayılan Askerin Kızı Betül Kanga: 'Şehit Kızı Olmanın Gururunu Yaşayacağım'

24 Yıl Sonra Şehit Sayılan Asker: Jandarma Onbaşı Kadir Kanga

2001 yılında vatani görevini yaparken rahatsızlanıp hayatını kaybeden Jandarma Onbaşı Kadir Kanga, ailesinin hukuk mücadelesinin başarısıyla, vefatından tam 24 yıl sonra şehit kabul edildi. Bitlis Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevdeyken rahatsızlanan Kanga, Mart 2001'de hastanede karaciğer yetmezliği yüzünden hayata veda etti.

Ailenin Hukuki Mücadelesi

Kadir Kanga'nın şehit sayılabilmesi için ailesi yıllarca mücadele etti. Çeşitli resmi kurumlara başvurular yapmalarına rağmen olumsuz yanıtlar alan aile, durumu yargıya taşımayı tercih etti. Ankara 10. İdare Mahkemesi, 17 Nisan'da verdiği kararla Kadir Kanga'nın vefatını askerlik sebebiyle meydana gelen bir hastalığa bağlayarak, ona şehit unvanı verilmesine hükmetti.

Betül Kanga: 'Bundan Sonra Şehit Kızı Olmanın Gururunu Yaşayacağım'

Babası Kadir Kanga’nın şehit sayılmasının ardından açıklamada bulunan kızı Betül Kanga, "Bundan sonra şehit kızı olmanın haklı gururunu yaşayacağım. Babamın mezarını yaptıracağız, o da yattığı yerde huzurla uyuyacak" diye konuştu.

Mahkeme Kararının Ardından

Ailenin avukatı Mehmet Azar, Kadir Kanga'nın askeri hizmet esnasında yaşadığı hastalıkların belirlenerek, hukuki sürecin başlatıldığını anlattı. Azar, mahkemenin kararının, bulaşıcı hastalıkların askerlik gibi yoğun yaşam alanlarında daha sık ortaya çıktığını ortaya koyduğunu belirtti.

Mahkeme Bilgilendirmesi

Azar, mahkeme kararı sonrası Betül Kanga’ya vazife malullüğü maaşı bağlandığını ve bunun önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi. "Mahkemelerin verdiği emsal kararlar, benzer durumdaki mağdurlara yol göstermektedir" dedi. Ebeveynlerinin hakları peşinde koşmak isteyenler için cesaret veren bir mesaj verdi.

Bitlis'te 2001 yılında vatani görevini yaparken rahatsızlanıp hayatını kaybeden Jandarma Onbaşı...

Bitlis'te 2001 yılında vatani görevini yaparken rahatsızlanıp hayatını kaybeden Jandarma Onbaşı Kadir Kanga, ailesinin verdiği hukuk mücadelesi sonucu, vefatından 24 yıl sonra mahkeme kararıyla şehit kabul edildi. Ailenin avukatı Mehmet Azar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bitlis'te 2001 yılında vatani görevini yaparken rahatsızlanıp hayatını kaybeden Jandarma Onbaşı...

Bitlis'te 2001 yılında vatani görevini yaparken rahatsızlanıp hayatını kaybeden Jandarma Onbaşı Kadir Kanga, ailesinin verdiği hukuk mücadelesi sonucu, vefatından 24 yıl sonra mahkeme kararıyla şehit kabul edildi. Ailenin avukatı Mehmet Azar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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