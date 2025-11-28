25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Cem Adrian konseriyle başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 25’inci yılına muhteşem bir açılış konseriyle giriş yaptı.

Açılışta güçlü performans: Cem Adrian ve ADSO

Festivalin açılış konseri, Türk müziğinin özgün sesi Cem Adrian ile Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) iş birliğinde gerçekleşti. Atatürk Kültür Merkezi’ni dolduran seyirciler, Adrian’ın duygulu yorumları ve orkestranın etkileyici performansıyla unutulmaz anlar yaşadı.

Belediye temsilcisi: Sanatın ışığı sönmeyecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada festivalin 25 yıllık birikimine vurgu yaptı: "Bir festival için 25 yıl sahiplenilmiş sanat, kalıcı bir kültür ve büyük bir emek demektir." Özdemir, Antalya’nın Akdeniz’in ışığıyla parlayan bir şehir olduğunu ve evrensel sanatın ışığını parlatmaya devam edeceklerini belirtti.

Özdemir ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bizler bu bilinçle Antalya’mızın Akdeniz’in ışığıyla parlayan bir şehir olduğu kadar evrensel sanatın ışığını da parlatmak için barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve adaletin sesini müzikle buluşturmaya devam edeceğiz."

Cem Adrian’ın repertuvarı ve orkestranın eşliği

Yaklaşık iki saat süren konserde, Şef Özgür Sevinç yönetimindeki ADSO, Adrian’ın yorumlarına güçlü bir orkestral zemin sundu. Konserde seslendirilen eserler arasında "Mutlu Yıllar, Derinlerde, Sarı gelin, Uzun İnce Bir Yoldayım, Kum Gibi, Öf Öf" gibi parçalar yer aldı ve izleyiciler dakikalarca alkışladı.

Festival programı ve takvim

Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 13 Aralık’a kadar devam edecek. Konserin ardından Büşra Özdemir, katkılarından dolayı Cem Adrian ve Şef Özgür Sevinç’e çiçek ve plaket takdim etti. Festival kapsamında yer alacak bazı etkinlikler şu şekilde planlandı:

19 Kasım Cumartesi - Gökhan Aybulus

3 Aralık Çarşamba - Jamal Aliyev ve Ece Dağıstanlı

5 Aralık Cuma - Mavi Siyah

6 Aralık Cumartesi - İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Genç Yetenekler

10 Aralık Çarşamba - Barış Büyükyıldırım

13 Aralık Cumartesi - Igudesman ve Joo

Festival, dünya çapında tanınmış piyanistler, genç yetenekler ve farklı tarzlardan sanatçıları Antalyalılarla buluşturmaya devam edecek.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ SANAT ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ OLAN ULUSLARARASI ANTALYA PİYANO FESTİVALİ MUHTEŞEM BİR KONSERLE BAŞLADI