27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

Sigara tiryakileri için kötü haber! 27 Mayıs itibarıyla sigara fiyatlarına büyük bir zam dalgası başlıyor. Gelen son bilgiler, bir sigara grubuna daha zam yapıldığını ve fiyatların artık hayalleri zorlayacak seviyelere ulaştığını gösteriyor. Sigara içenlerin cüzdanları bu gece itibarıyla iyice zorlaşacak.

Son dönemlerde sigara fiyatları, zam furyası ile birlikte artış göstermeye devam ediyor. Ekonomik koşulların zorlaşması ve artan vergi yükü, sigara firmalarının zam yapma kararını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Tiryakilerin en çok etkilendiği bu durum, onları farklı alternatiflere yönlendirebilir.

27 Mayıs'ta JTİ Grubu sigara markalarına gelen yeni zam hakkında önemli bir açıklama, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'dan geldi. Dündar, sosyal medya üzerinden, "Bir maliyet zammı da sigaraya, JTİ sigara grubuna zam geldi" diyerek bilgiyi paylaştı.

Yeni fiyat listesiyle birlikte, JTİ grubunun en ucuz sigarasının fiyatı 75 liraya yükselirken, en pahalı sigara ise dudak uçuklatan 91 liraya çıkıyor. Bu artış, tiryakileri satın alma konusunda daha da zorlayacak ve sigara içmeyi bir lüks haline getirecek.

Önemli bir detay olarak, zamlı tarifelerin bu gece yarısından itibaren (27 Mayıs) geçerli olacağı belirtildi. Yani, sigara içenler, bu geceden itibaren yüksek fiyatlarla sigara almak zorunda kalacaklar.

İşte yeni fiyatlar: