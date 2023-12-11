3 il için Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmini raporunu paylaştı.

Yapılan paylaşıma göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Rize ve Artvin hariç), Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde yağışlı bir periyot öngörülüyor.





Antalya çevresi, Muğla Kıyıları ve Mersin'in Batısı'nda akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı düşünülüyor.



Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun sabah saatleri ile gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu bir şekilde geçeceği belirtiliyor.

Ülkenin güney kesimlerinde hava sıcaklık değerlerinin 2-4 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinde olacağı öngörülüyor.

Çoğunlukla güney ve doğu yönlerden gelen rüzgarın genellikle hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.





Bölgelere Göre Hava Durumu Tahminle

Marmara: Parçalı ve zaman zaman çok bulutlu bir hava öngörülüyor; özellikle sabah ve gece saatlerinde puslu, bazen sisli bir atmosfer gözlemlenebilir.

Ege: Parçalı ve bazen çok bulutlu bir hava bekleniyor; Muğla, Denizli, Uşak, Aydın ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Muğla kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerin puslu ve bazen sisli bir atmosfere sahip olması bekleniyor.

Akdeniz: Parçalı ve yoğun bulutlu bir hava bekleniyor; bölge genelinde aralıklı yağışların yaşanması öngörülüyor. Özellikle Antalya çevreleri ile Mersin'in batısında etkili olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde gerçekleşeceği, Antalya'nın Toroslar mevkiinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu: Parçalı ve zaman zaman çok bulutlu bir hava öngörülüyor; ancak Eskişehir hariç bölge genelinde aralıklı yağmurlu bir geçiş yaşanması bekleniyor. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli bir atmosfer gözlemlenebilir.

Batı Karadeniz: Parçalı ve zaman zaman çok bulutlu bir hava bekleniyor, bölgenin doğu kesiminde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Bölge genelinde (Rize ve Artvin hariç) parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor, tahminlere göre yağışlı bir periyot yaşanacak. Bu yağışların genellikle yağmur ve sağanak, özellikle doğusunun iç kesimlerinde yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu: Genellikle parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimken bölge genelinde ( Van haric ) aralık ayının bol yağışlı geçeceği düşünülüyor. Bölgeyi etki altına alacağı düşünülen yağmur ve sağanak yağışın akşam saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışına bıkacağı bekleniyor. Yağışların Bingöl çevrelerinde kuvvetini artırması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyorken aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlı havanın özellikle Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde etkili olacağı yer yer de şiddetini artıracağı öngörülüyor.

11 Aralık 2023 Hava Durumu





12 Aralık 2023 Hava Durumu





13 Aralık 2023 Hava Durumu

14 Aralık 2023 Hava Durumu





15 Aralık 2023 Hava Durumu



