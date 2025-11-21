5. Giresun Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Giresun Belediyesi'nin 5. Kitap Fuarı 21-30 Aralık'ta Liman sahasındaki Kültür ve Fuar Merkezi'nde; 60 yazar ve 150 yayınevi kitapseverlerle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:27
Liman sahasında 150 yayınevi, 60 yazar buluşuyor

Giresun Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen Giresun Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı. Etkinlik, Liman sahasındaki Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor ve 21-30 Aralık tarihleri arasında 10.00-20.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, yazarlar Sunay Akın, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Buket Uzuner, İnci Aral, Emre Gül, Murat Tavlı, Hatice Nur Ege, Fuat Sevimay, Işıl Işık ve Haldun Domaç’ın yanı sıra birçok isim söyleşi ve imza günleriyle okurlarla buluşacak.

Fuarda edebiyat ve düşünce dünyasından 60 yazar ile Türkiye’nin önde gelen 150 yayınevi bir araya geliyor. Ziyaretçiler söyleşiler, imza günleri ve yayınevlerinin standları aracılığıyla geniş bir yayın yelpazesine erişebilecek.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, açılışta yaptığı konuşmada, ’1 Kitap 1 İnsan’ mottosuyla bu yıl 5.’sini gerçekleştirdiğimiz kitap fuarımızda 7’den 70’e tüm kitapseverleri bir araya getiriyoruz. Geleneksel hale gelen fuarımız, bölgemizin en önemli kültürel etkinliklerinden biri oldu. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kitapla buluşturmak çok değerli. Toplumumuzun daha iyi bir yapıya kavuşması için kitap okumanın önemini özellikle vurgulamak istiyorum. Eğer çocuklarımıza ve gençlerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırabilirsek hedefimize ulaşmış olacağız. Bu kapsamda, 2 binden fazla hediye kuponuyla gençlerimizin kitaplara erişimi için Milli Eğitim İl Müdürlüğü aracılığıyla destek sağladık. 150 yayınevinin katıldığı fuarımızda 60 yazar söyleşiler ve imza günleri düzenleyecek. Karadeniz’in en büyük kitap fuarlarından biri haline geldiğimizi söyleyebilirim dedi.

