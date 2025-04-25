57. Alay Vefa Yürüyüşü Gelibolu Yarımadası'nda Başladı

57. Alay Vefa Yürüyüşü Başarıyla Gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 57. Alay Vefa Yürüyüşü, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda görkemli bir törenle başladı. 5 kilometrelik yürüyüş öncesi, şafak vakti yapılan top atışı ile şehitlere saygı duruşunda bulunuldu. Ardından katılımcılara sıcak çorba ikramında bulunuldu ve sabah namazı kılındı.

Törene Saygın Katılım

Kocadere Köyü Kamp Alanı'ndan başlatılan yürüyüş, Çanakkale Kara Savaşları’nın 110. yıl anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, yürüyüş öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin dört bir yanından katılımcıların bulunduğunu belirtti. Koçoğlu, “Genç arkadaşlarımızla birlikte ecdadımızın izinde yürüyoruz.” diyerek, etkinliğin önemini vurguladı.

Yürüyüşe Katılan Önemli İsimler

Bu anlamlı yürüyüşe Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk de yürüyüşte yer aldı.

Yarbay Hüseyin Avni Bey’in Torunu da Yürüyüşte

57. Alay'ın komutanı, şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey'in torunu Hüseyin Avni Tanman da eşi ve çocukları ile birlikte yürüyüşe katıldı. Tanman, aa muhabirine yaptığı açıklamada, “Özellikle son 4-5 senedir şehit dedemin biyografisi üzerine çok araştırmalar yaptım.” dedi. Yürüyüşe katılmanın kendisine farklı bir duygu kattığını ifade eden Tanman, “Şehitlerimizin ruhları şad olsun.” şeklinde konuştu.

Yürüyüş, yaklaşık 5 kilometre boyunca devam ederek Conkbayırı'nda sona erecek.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. Yılı Anma Törenleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" başladı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. Yılı Anma Törenleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" başladı.