66 Yaşındaki Almanya'lı Kadın 10. Çocuğunu Dünyaya Getirdi

Almanya'da Dikkat Çekici Doğum

Almanya'nın Berlin şehrinde, 66 yaşındaki Berlin Duvarı Müzesi Başkanı Alexandra Hildebrandt, 10. çocuğunu dünyaya getirdi. 19 Mart’ta Charite Üniversitesi Tıp Merkezi Virchow Kliniği'nde gerçekleşen doğum, sezaryenle yapıldı.

Geniş Aileye Teşvik

Hildebrandt, geniş bir aileye sahip olmanın harika olduğunu belirterek, insanları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek istediğini ifade etti. “Geniş bir aileye sahip olmak harika.” dedi.

Sağlıklı Yaşam Tarzı

Bild Gazetesi'ne konuşan Hildebrandt, “Çok sağlıklı besleniyorum, düzenli olarak bir saat yüzüyorum, iki saat yürüyorum, sigara ya da içki içmiyorum ve hiç doğum kontrol hapı kullanmadım.” sözleriyle sağlıklı bir yaşam tarzının önemine vurgu yaptı.

Doktorların Uyarısı

Uzman doktorlar, kadınlarda doğurganlık oranının 40 yaşından itibaren hızla azaldığını belirtiyor. Ancak Hildebrandt’ın doğumu, doğurganlık konusunda herkes için umut verici bir örnek oluşturuyor.