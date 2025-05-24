7. Etnospor Kültür Festivali: Kültürel Mirasın Yaşandığı Alan

7. Etnospor Kültür Festivali'nde Kültürel Miras

ÖZLEM LİMON - Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali, katılımcılara zengin bir kültürel ve sanatsal deneyim sunıyor. Festival, özellikle stantlarıyla dikkat çekiyor.

Takı Tasarımı ve Dönüşüm Atölyeleri

Festivalde yer alan takı tasarımı ve dönüşüm atölyesi stantları, ziyaretçilerin yoğun ilgisini topluyor. Bu atölyelerde katılımcılar, geleneksel ve modern tasarım öğelerini bir araya getirerek kendilerine özgü eserler oluşturma fırsatı buluyor.

Festival, kültürel mirasın korunmasına ve yaşatılmasına katkı sağlamasıyla da önemli bir buluşma alanı haline gelmiş durumda.

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "7. Etnospor Kültür Festivali", Atatürk Havalimanı'nda ilgilileriyle buluşuyor. Geleneksel ezgilerin yankılandığı, rengarenk kıyafetlerin göz kamaştırdığı festivaldeki stantlarda, geleneksel el sanatlarının yanı sıra çevreci ve özgün üretim süreçlerine de yer veriliyor. Takı tasarımı ve dönüşüm atölyesine yönelik stantlar ziyaretçilerin ilgisini çekerken festival kültürel ve sanatsal buluşma alanı sunuyor. Şile Halk Eğitim Merkezi Şile Bezi Dokuma Usta Öğreticisi Ayşe Taşpınar, çalışmalarına dair bilgiler vererek AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "7. Etnospor Kültür Festivali", Atatürk Havalimanı'nda ilgilileriyle buluşuyor. Geleneksel ezgilerin yankılandığı, rengarenk kıyafetlerin göz kamaştırdığı festivaldeki stantlarda, geleneksel el sanatlarının yanı sıra çevreci ve özgün üretim süreçlerine de yer veriliyor. Takı tasarımı ve dönüşüm atölyesine yönelik stantlar ziyaretçilerin ilgisini çekerken festival kültürel ve sanatsal buluşma alanı sunuyor. Şile Halk Eğitim Merkezi Şile Bezi Dokuma Usta Öğreticisi Ayşe Taşpınar, çalışmalarına dair bilgiler vererek AA muhabirine açıklamalarda bulundu.