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7. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü Karaman'da Başladı

Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişi için düzenlenen 7. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü, Karaman'dan başladı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 13:20
7. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü Karaman'da Başladı

Karaman'dan Yola Çıkan Yürüyüş, Barış ve Sevgi Mesajı Taşıyor

Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "7. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" düzenlendi. Törenle başlayan bu özgün etkinlik, barış ve sevgi temalarını bir araya getiriyor.

İlk Gün Törende Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Törende, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ve Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru yer aldı. Açılış, Hatuniye Medresesi'nde "Karaman'dan Gönüllere Sevgi Yolu" sergisinin gerçekleştirilmesiyle başladı.

Vali Çiçekli ve beraberindeki heyet, yürüyüş öncesinde Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin annesi Mümine Hatun, kardeşi Alaaddin Çelebi ile yakınlarına ait sandukaların bulunduğu tarihi Aktekke Camisini ziyaret etti. Törende, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Yürüyüşe Katılacak Olan Kafile, Temsili Karşılamayla Bekleniyor

Vali Çiçekli, Bayru'ya Türk bayrağını takdim ettikten sonra yürüyüş başladı. Karaman'dan yola çıkan kafile, 6 gün sürecek yolculuğunun ardından Konya'ya ulaşacak. Kentte, kafilenin temsili karşılama töreni düzenlenmesi planlanıyor.

Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "7. Uluslararası...

Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "7. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" düzenlendi. Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli (sol 3), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı (sol 2) ve Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru (sağ 3), Hatuniye Medresesi'nde "Karaman'dan Gönüllere Sevgi Yolu" sergisinin açılışı gerçekleştirdi.

Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "7. Uluslararası...

Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "7. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" düzenlendi. Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli (sol 3), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı (sol 2) ve Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru (sağ 3), Hatuniye Medresesi'nde "Karaman'dan Gönüllere Sevgi Yolu" sergisinin açılışı gerçekleştirdi.

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