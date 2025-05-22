8. Ulusal Gençlik Farkında Proje Fikri Yarışması'nın Kazananları Ödüllerini Aldı

8. Ulusal Gençlik Farkında Proje Fikri Yarışması'nın Kazananları Ödül Töreni Gerçekleştirildi

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliği ile bu yıl 8'incisi düzenlenen "Ulusal Gençlik Farkında Proje Fikri Yarışması"nın kazananları, düzenlenen ödül töreninde ödüllerini aldı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu ve birçok davetli katılım gösterdi.

Bu Yıl “Gelenekten Geleceğe Emek” Teması ile Yapıldı

Bu yıl “Gelenekten Geleceğe Emek” temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreninde konuşan Prof. Dr. Arıcan, üniversitenin yalnızca eğitim ve araştırma odaklı olmadığını, aynı zamanda sosyal sorumluluk ve toplumsal katkıya önem verdiklerini dile getirdi.

Arıcan, üniversite olarak sosyal girişimciliği çok önemli bulduklarını belirterek, öğrencilerden geleneklere dair yenilikçi fikirler geliştirmelerini beklediklerini ifade etti.

Gençlerin Farkındalıklarını Artırmayı Hedefliyoruz

Koçoğlu ise yarışmanın, çalışma hayatı, sendikalar, emek hakları ve sosyal adalet gibi konularda gençlerin farkındalıklarını artırmayı amaçladığını söyledi. Projenin en büyük kazanımlarından birinin staj imkanı olduğunu vurgulayan Koçoğlu, "Konfederasyonumuzda geçirilecek bir aylık stajın değerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte, çalışma hayatının içinden olma fırsatı buluyorlar." dedi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Konuşmaların ardından, "kültürel kodlarımızda emek", "sosyal yardımlaşma ve emek hareketi" ile "işlerin geleceği" temalarında projeleriyle birinci, ikinci, üçüncü olan ve mansiyona layık görülen öğrencilere ödülleri takdim edildi.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğinde bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen "Ulusal Gençlik Farkında Proje Fikri Yarışması"nın kazananları, törenle ödüllerini aldı. Törene Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan (sağda), HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu (solda) ve çeşitli davetliler katıldı.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğinde bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen "Ulusal Gençlik Farkında Proje Fikri Yarışması"nın kazananları, törenle ödüllerini aldı. Törene Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan (sağda), HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu (solda) ve çeşitli davetliler katıldı.