81 İl Genelinde Kıyma Fiyatlarında Yüzde 50 İndirim!

Ramazan ayının gelişiyle birlikte 81 ilde kıyma fiyatları yüzde 50'ye kadar düştü, kasaplarda uzun kuyruklar oluştu.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 21:29
81 İl Genelinde Kıyma Fiyatlarında Yüzde 50 İndirim!

Mübarek Ramazan ayı ile birlikte, marketlerde kıyma ve et fiyatlarında büyük bir indirim furyası başladı. Bu durum, özellikle dar gelirli vatandaşların yüzünü güldürürken, sabahın erken saatlerinden itibaren marketlerin kasap reyonlarında uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu.

81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu indirim kampanyası, bir zincir market tarafından duyuruldu. Kıyma fiyatları, %50'ye varan indirimle 379 TL'ye kadar düştü. Normalde kilogram fiyatları 500 ila 600 TL arasında seyreden kıyma, bu uygulama sayesinde büyük bir fırsat sunuyor.

Kuyruklar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hızla uzadı. İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Diyarbakır'a kadar tüm Türkiye'de vatandaşlar bu kampanyadan yararlanmak için marketlere akın etti. Kilo kilo satılan etler, reyonları adeta boşalttı.

81 İl Genelinde Kıyma Fiyatlarında Yüzde 50 İndirim!

İndirimlere Dair Açıklama

Market Yöneticisi Uğur Ekiz tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayı gıda sektöründe büyük bir hareketlilik demektir. Bu dönemde et ve temel gıda ürünlerine talep oldukça artıyor. Biz de bu talebi karşılamak amacıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde büyük bir indirim kampanyası başlattık. 'Ramazan Projesi' kapsamında, kırmızı et fiyatlarını Ramazan ayı boyunca sabitledik. Kıyma 379 TL, kuşbaşı 399 TL'den satışa sunuluyor," dedi.

Ekiz ayrıca, sadece et ürünleri ile sınırlı kalmadıklarını, yağdan salçaya kadar birçok temel gıda ürününde de %50'ye varan indirimler uygulandığını belirtti. Bu kampanyanın Ramazan sonuna kadar devam edeceği ifade edildi.

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