AA'nın 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

Anadolu Ajansı (AA), 2024 yılına dair beklentilerini ve stratejik hedeflerini açıkladığı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıya katılan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, ajansın geleceği hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Medya Teknolojisine Dönüşüm

Karagöz, toplantıda yaptığı konuşmada, Anadolu Ajansı'nın büyük bir dönüşüm sürecine girdiğini belirterek, "Anadolu Ajansını bir medya teknolojisi şirketine dönüştürüyoruz. Bu anlamda gerekli adımları atıyoruz" dedi. Ajansın, dijital dönüşüm sürecinde bağlantılarını güçlendirmesi ve yenilikçi çözümler üretmesi hedefleniyor.

Gelecek Vizyonu

Özellikle yeni medya platformlarında daha etkin bir varlık gösterme amacı güden AA, bu süreçlerde uluslararası alanda da söz sahibi olmayı planlıyor. Karagöz, bu vizyonun gerçekleştirilmesi için tüm çalışanların katkısının önemine değindi.

Toplantı, ajansın 2024 yılına dair yenilikçi stratejiler geliştirmesi ve değişen medya dünyasına ayak uydurması açısından büyük önem taşıyor.

Anadolu Ajansı (AA) 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara'daki Genel Müdürlük binasında yapıldı. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, burada konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara'daki Genel Müdürlük binasında yapıldı. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, burada konuşma yaptı.