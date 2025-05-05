DOLAR
38,58 0,04%
EURO
43,86 -0,48%
ALTIN
4.117,64 -2,51%
BITCOIN
3.636.341,21 1,51%

AA'nın 'Yeşil Mercek' Projesinin İlk Eğitimi Gerçekleşti

Anadolu Ajansı'nın 'Yeşil Mercek' projesinin ilk eğitim etkinliği başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 13:14
AA'nın 'Yeşil Mercek' Projesinin İlk Eğitimi Gerçekleşti

Anadolu Ajansı'nın 'Yeşil Mercek' Projesi Duyuruldu

Anadolu Ajansı (AA), çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla başlattığı 'Yeşil Mercek' projesinin ilk eğitimini gerçekleştirdi. Bu proje, medyada çevre bilincini artırmayı ve haber üretiminde ekolojik dikkati ön plana çıkarmayı hedefliyor.

İlk Eğitim Etkinliği

Projenin ilk aşaması olarak düzenlenen eğitim, sektör profesyonelleri ve ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleşti. Eğitimde, çevre dostu haber üretimi, sürdürülebilirlik konuları ve habercilikte doğanın korunmasına dair önemli bilgiler sunuldu.

Katılımcıların Görüşleri

Etkinliğe katılan uzmanlar, projenin sağladığı fırsatların önemine vurgu yaptı. "Yeşil Mercek, gelecekte haber yapım süreçlerimizi daha bilinçli hale getirecek," şeklinde ifade eden uzmanlar, bu tür projelerin medyanın çevresel etkilerini azaltacak büyük bir adım olduğunu belirttiler.

Gelecek Hedefleri

AA'nın 'Yeşil Mercek' projesi ile birlikte, yakında gerçekleştirilmesi planlanan daha fazla eğitim ve etkinlikle sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu girişim, çevre dostu haberciliğin yaygınlaşmasına zemin hazırlamayı hedefliyor.

Anadolu Ajansının (AA), medya çalışanları ya da bu alanda eğitim görenlere çevre ve iklim...

Anadolu Ajansının (AA), medya çalışanları ya da bu alanda eğitim görenlere çevre ve iklim konularında eğitim verilmesini kapsayan Yeşil Mercek, (GreenLens: Environmental and Climate Journalism Training) projesinin açılışı dolayısıyla program düzenlendi. AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, programda konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), medya çalışanları ya da bu alanda eğitim görenlere çevre ve iklim...

Anadolu Ajansının (AA), medya çalışanları ya da bu alanda eğitim görenlere çevre ve iklim konularında eğitim verilmesini kapsayan Yeşil Mercek, (GreenLens: Environmental and Climate Journalism Training) projesinin açılışı dolayısıyla program düzenlendi. AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, programda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta Devrilen Hafriyat Kamyonunda Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Sarıyer'deki Çökme Olayında Çalışmalar 3. Günde
3
Yunus Emre Enstitüsü, Özbekistan'da Türkçe Yeterlik Sınavı Düzenledi
4
Erzurum'da Sahipsiz Köpek Sorunu: Vali Çiftçi'den Ciddi Açıklamalar
5
Kosova'da Dijital Gazetecilik Atölyesi Başladı
6
Nevşehir'de Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı Sırasında Kavga: 3 Gözaltı
7
Büyükçekmece'de Müteahhit Tarafından Silahla Vurulan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı