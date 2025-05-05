AA'nın 'Yeşil Mercek' Projesinin İlk Eğitimi Gerçekleşti

Anadolu Ajansı'nın 'Yeşil Mercek' Projesi Duyuruldu

Anadolu Ajansı (AA), çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla başlattığı 'Yeşil Mercek' projesinin ilk eğitimini gerçekleştirdi. Bu proje, medyada çevre bilincini artırmayı ve haber üretiminde ekolojik dikkati ön plana çıkarmayı hedefliyor.

İlk Eğitim Etkinliği

Projenin ilk aşaması olarak düzenlenen eğitim, sektör profesyonelleri ve ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleşti. Eğitimde, çevre dostu haber üretimi, sürdürülebilirlik konuları ve habercilikte doğanın korunmasına dair önemli bilgiler sunuldu.

Katılımcıların Görüşleri

Etkinliğe katılan uzmanlar, projenin sağladığı fırsatların önemine vurgu yaptı. "Yeşil Mercek, gelecekte haber yapım süreçlerimizi daha bilinçli hale getirecek," şeklinde ifade eden uzmanlar, bu tür projelerin medyanın çevresel etkilerini azaltacak büyük bir adım olduğunu belirttiler.

Gelecek Hedefleri

AA'nın 'Yeşil Mercek' projesi ile birlikte, yakında gerçekleştirilmesi planlanan daha fazla eğitim ve etkinlikle sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu girişim, çevre dostu haberciliğin yaygınlaşmasına zemin hazırlamayı hedefliyor.

Anadolu Ajansının (AA), medya çalışanları ya da bu alanda eğitim görenlere çevre ve iklim konularında eğitim verilmesini kapsayan Yeşil Mercek, (GreenLens: Environmental and Climate Journalism Training) projesinin açılışı dolayısıyla program düzenlendi. AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, programda konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA), medya çalışanları ya da bu alanda eğitim görenlere çevre ve iklim konularında eğitim verilmesini kapsayan Yeşil Mercek, (GreenLens: Environmental and Climate Journalism Training) projesinin açılışı dolayısıyla program düzenlendi. AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, programda konuşma yaptı.