AA ve YTB Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Anadolu Ajansı ve YTB Arasında Önemli Anlaşma

Türkiye’nin uluslararası alandaki etkisini artırmak adına Anadolu Ajansı (AA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında önemli bir işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, yurt dışında yaşayan Türklerin ve akraba topluluklarının potansiyelinden yararlanmayı amaçlıyor.

Türkiye'nin Yurt Dışındaki Varlığı

AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Yurt dışında yaşayan Türklerin ve akraba topluluklarının çok ciddi bir potansiyeli var" ifadelerini kullandı. Bu potansiyelin değerlendirileceği projelerin hayata geçirilmesinin, Türkiye’nin global etkisini artıracağını vurguladı.

İmzalanan anlaşma ile birlikte, iki kurum arasında sürdürülebilir bir işbirliği sağlanarak, yurt dışında yaşayan Türklerin kültürel ve sosyal bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu söylemler, Türkiye’nin diasporası ile olan ilişkilerini daha da derinleştirmeyi amaçlıyor.

Anadolu Ajansı (AA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Protokole ilişkin imzalar AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz (sağda) ve YTB Başkanı Abdullah Eren (solda) tarafından TEKNOFEST KKTC'de bulunan AA'nın standında atıldı.

Anadolu Ajansı (AA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Protokole ilişkin imzalar AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz (sağda) ve YTB Başkanı Abdullah Eren (solda) tarafından TEKNOFEST KKTC'de bulunan AA'nın standında atıldı.