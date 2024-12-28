AB, Azerbaycan Uçağının Düşürülmesi İçin Uluslararası Soruşturma Çağrısında Bulundu

AB, Azerbaycan Uçağının Düşürülmesi Üzerine Soruşturma İstedi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesinin ardından hızlı ve bağımsız bir uluslararası soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Kallas, olanların 2014 yılında Rus füzesi tarafından düşürülen Malezya Havayolları uçağını hatırlattığını ifade etti.

Kaza Detayları

Azerbaycan'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık tarihinde Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçak Bakü-Grozni seferini gerçekleştiriyordu. Kazadan sonra yapılan açıklamalara göre, 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi kurtuldu.

Kallas, X platformundan yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin Rus saldırıları olabileceği yönündeki haberlerin, 2014'teki MH17 sefer sayılı Malezya Havayolları uçağı kazasını anımsattığını belirtti. O olayda toplam 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Azerbaycan Havayolları (AZAL), uçağın teknik bir dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurdu. Azerbaycanlı yetkililer ise uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi tarafından saldırıya uğradığı iddiasını doğruladı.