AB Konseyi Başkanı Costa: 'Arnavutluk, AB'nin genişleme sürecinin işareti'

AB Konseyi Başkanı Costa, Arnavutluk'un Üyelik Sürecini Vurguladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Arnavutluk’un AB üyelik sürecinin Birliğin genişleme isteğinin somut örneği olduğunu ifade etti.

Balkan Turu Kapsamında Arnavutluk’a Ziyaret

Balkan ülkelerine düzenlediği ziyaret sırasında Costa, Arnavutluk’un başkenti Tiran’a ulaştı. Costa, burada Başbakan Edi Rama ile bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Bölgeye Yatırım Olarak Nitelendirdi

AB’nin Batı Balkan ülkelerine genişlemesini en büyük jeopolitik yatırım olarak tanımlayan Costa, "Arnavutluk, AB üyeliği yolunda doğru yolda ilerlemesiyle AB’nin genişleme sürecinin somut örneğidir" dedi.

Yeni Müzakereler için Hedef Belirlendi

Başbakan Edi Rama ise, ülkelerinin AB üyelik sürecine ilişkin bilgi vererek, önümüzdeki günlerde yeni fasılların açılacağını duyurdu. Rama, "Avrupa Komisyonu ile ortaklaşa hazırlanan ve üye ülkelerin de desteğini alan plana göre, müzakerelerimizin 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor" şeklinde konuştu.

Temaslar Devam Ediyor

Tiran’daki temasları kapsamında Costa, Ardından Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile de görüşmelerde bulundu. Costa, yarın, AB ülkeleri ve Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 6. zirvesine katılmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

Balkan ülkeleri ziyaretine çıkan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa (solda), Arnavutluk’un başkenti Tiran’a geldi. Costa, Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama (sağda) ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Balkan ülkeleri ziyaretine çıkan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa (solda), Arnavutluk’un başkenti Tiran’a geldi. Costa, Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama (sağda) ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.