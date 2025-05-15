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AB Konseyi Başkanı Costa: Kuzey Makedonya'nın Geleceği AB'de

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kuzey Makedonya'nın geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 14:55
AB Konseyi Başkanı Costa: Kuzey Makedonya'nın Geleceği AB'de

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kuzey Makedonya'nın geleceğinin AB'de olduğunu belirterek, bu önemli noktayı vurguladı. Balkan ülkeleri ziyaretinde bulunan Costa, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova'nın ardından, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geldi.

Üsküp'te, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile bir araya gelen Costa, ortak basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Costa, "Genişlemenin hepimizin paylaştığı ortak bir hedef olduğuna ve hepimizin barışa, güvenliğe ve istikrara yapabileceği en iyi jeostratejik yatırım olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

Mickoski ile gerçekleştirdiği görüşmenin verimli geçtiğini belirten Costa, Kuzey Makedonya'nın geleceğinin AB'de yer aldığını tekrar ifade etti. Başbakan Mickoski ise Costa'nın Balkan ülkelerine yaptığı ziyaretin, bölgedeki ülkelerin AB üyelik sürecine yönelik destek sağladığını vurguladı.

Mickoski, "Ülkemiz Avrupa entegrasyonuna bağlıdır. Bu bağlılığımız devam edecek ve önümüzdeki dönemde daha da güçlenecek." diyerek, Kuzey Makedonya vatandaşlarının geleceğinin de AB'de olduğuna inandığını sözlerine ekledi. Ayrıca Costa, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova ile de bir araya gelecek. Costa, daha sonra Arnavutluk'un başkenti Tiran'da temaslarda bulunacak.

Balkan ülkeleri ziyaretine çıkan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa (solda)...

Balkan ülkeleri ziyaretine çıkan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa (solda), Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova'nın ardından, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geldi. Costa, Üsküp'te Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski (sağda) ile bir araya gelerek, ortak basın toplantısı düzenledi.

Balkan ülkeleri ziyaretine çıkan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa (solda)...

Balkan ülkeleri ziyaretine çıkan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa (solda), Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova'nın ardından, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geldi. Costa, Üsküp'te Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski (sağda) ile bir araya gelerek, ortak basın toplantısı düzenledi.

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