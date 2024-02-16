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AB projesi ile Bozcaada su kaynakları kullanılabilirlik oranının artırılması planlanıyor

AB tarafından desteklenen Doğa Esaslı Çözümlerle Sürdürülebilir Su Kaynağı Yönetimi Projesi Türkiye, İspanya, Yunanistan, İtalya ve Cezayir'de hayata geçirilecek. Proje kapsamında Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde su kaynakları daha etkin kullanılacak.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 13:03
AB projesi ile Bozcaada su kaynakları kullanılabilirlik oranının artırılması planlanıyor

Bozcaada Halk Eğitimi Merkezi'nde, Akdeniz Bölgesinde Araştırma ve İnovasyon İçin İşbirliği Programı kapsamında yürütülen proje tanıtımı gerçekleştirildi. Proje, Akdeniz Bölgesi'nde su döngüsünü iyileştirmeyi, suyla ilgili ekosistem hizmetlerini artırmayı, paydaşları ve yerel toplulukları desteklemeyi amaçlıyor. Türkiye'de Bozcaada'da uygulanacak olan proje, su yönetiminde doğa esaslı çözümleri öne çıkarıp, örnek uygulamalarla yaygınlaştırmayı ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmayı hedefliyor. Projenin katılımcıları, yapacakları çalışmaları paylaştı.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yusuf Kurucu, iklim değişikliğinin kuraklık ve su kıtlığıyla birlikte tarım ve toprak canlılığını olumsuz etkilediğini ifade etti. Bu sorunu azaltmak için AB'nin çağrılar yaptığını söyleyen Kurucu, "Biz de bu çağrılardan birine Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Demir Enerji olarak dahil olduk. Bu çok uluslu bir çalışma. Bozcaada’da yer altı suyunun modellenmesi, adaya düşen yağmur sularının adayı beslemesi ve bunlar için kuyular açılması, ayrıca yer altı suyu seviyesinin yükseltilmesi güzel bir şey. Tabii bu suyun kullanılması da çok önemli. Bu suyun kullanılmasının optimize edilmesi ana hedeflerimizden biri" dedi

Kurucu, toprağın nemli kalmasını sağlayacaklarını, kurumasına izin vermeyeceklerini söyledi. Toprağın kurumasıyla canlılığını yitirdiğini belirtti.

Kurucu, bu sistemin Türkiye'nin diğer bölgelerinde de uygulanabileceğini söyledi. Bu gibi yöntemlerin Avrupa'da kullanılmaya başlandığını vurgulayan Kurucu, çalışmada bütüncül yaklaşımının önemli olduğunu belirtti. Kurucu yer altı suyu seviyesinin yükseltilmesi yerine su kullanımının optimize edilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, iklim krizinin su sorununa neden olacağı düşünülen ülkelerden biri olan Türkiye'de bu projenin uygulanmasının çok önemli olduğunu söyledi. Kurucu proje dahilinde pek çok farklı konu olmasından dolayı çalışmalara heyecanla yaklaştığını belirtti. NATMed Projesi ile saha çalışmalarının yapılacağı ve projenin yerel yönetimle bütünleştirileceği belirtildi

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