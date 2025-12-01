AB Savunma Bakanları Brüksel'de — Ukrayna'ya Askeri Destek Gündemde

AB Savunma Bakanları Brüksel'de toplandı; Ukrayna'ya askeri destek, 140 milyar euroluk tazminat kredisi ve Hollanda'nın 250 milyon euro taahhüdü görüşüldü.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:57
AB Savunma Bakanları Brüksel'de Ukrayna'ya Destek ve Savunma Hazırlığını Görüştü

Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları, Ukrayna'ya askeri destek ve AB'nin savunma hazırlığı gündemleriyle Brüksel'de bir araya geldi. Toplantı, Ukrayna Savunma Bakanı Denys Shmyhal ve NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Şekerinska'nın katılımıyla "Ukrayna'ya askeri destek" oturumu ile başladı.

Gündem: Ukrayna'nın ihtiyaçları ve finansman

Toplantıda öncelikli olarak Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarının tespiti ve bunların finansmanı ele alındı. Avrupa'da dondurulmuş Rus varlıkları üzerinden Ukrayna'ya sağlanması planlanan 140 milyar euroluk Tazminat Kredisi tartışmalarının toplantıda önemli yer tutması bekleniyor. Ayrıca, Ukrayna'da barış sağlandıktan sonra verilecek güvenlik garantileri ve ABD öncülüğündeki barış sürecine ilişkin konular da masaya yatırılacak.

Hollanda'dan 250 milyon euro ek destek

Toplantıya katılan Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, ülkesinin NATO'nun başlattığı "Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL)" girişimi kapsamında Ukrayna'ya Amerikan silahları tedariki için 250 milyon euro daha tahsis edeceğini açıkladı. Brekelmans, bu fonun Ukrayna'nın Rus hava saldırılarına karşı kendisini korumasına yardımcı olacağını belirtti.

Brekelmans basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ukrayna’ya günlük bazda ağır hava saldırıları yaşandığını görüyoruz. Bu şekilde kısa vadede kendilerine Amerikan stoklarından teslimat yapılacaktır" dedi.

Ayrıca Hollanda ve Ukrayna savunma bakanları, AB Savunma Bakanları Toplantısı marjında ortak dron üretimine ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladı.

Toplantı, Çarşamba günü gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde düzenlenerek, bölgesel güvenlik ve Ukrayna'ya sağlanacak desteğe yönelik koordinasyonun güçlendirilmesini hedefliyor.

