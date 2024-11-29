AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Gazze'deki Katliama Duyduğu Hayal Kırıklığına Dikkat Çekti

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Gazze'deki Katliamı Durduramadığımız İçin Hayal Kırıklığı Yaşıyoruz"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki soykırıma karşı etkili bir müdahalede bulunamamış olmanın derin hayal kırıklığını yaşadığını belirtti. Borrell, 1 Aralık'ta görevini Kaja Kallas'a devretmeden önce, İspanya devlet radyosu RNE'ye verdiği mülakatta, "(Gazze'deki) Bu katliamı durduramadığımız için büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yapılacak tek şey, İsrail üzerinde baskı kurmaktır" ifadelerini kullandı.

İnsani Yardımda Ciddi Sorunlar

Borrell, birkaç gün önce Ürdün'ü ziyaret ettiğini ve çeşitli insani yardım kuruluşlarından aldığı bilgiler doğrultusunda, yaklaşık 250 bin Filistinliye yapılan yardımların durma noktasına geldiğini dile getirdi. Gazze'nin kuzeyindeki insanlara yardım göndermenin mümkün olmadığını aktaran Borrell, "Onlara sunacak hiçbir şeyimiz yok. Bu güvenlik koşullarıyla içeri giremeyiz" dedi.

Kırılgan Ateşkes Anlaşması

İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasının "çok kırılgan" olduğunu vurgulayan Borrell, "İsrail, ABD'nin de desteğiyle saldırma hakkını saklı tutuyor" şeklinde konuştu. Borrell, dünya genelindeki çatışmalar için karamsar bir tablo çizerken, "Ukrayna da kötüye gidiyor. Ukrayna kendini savunmaya çalışıyor çünkü yardım ediyoruz. Yardımı kesmek, burayı Rusya'ya bırakmak olur" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın Küresel Rolü

Borrell, Avrupa'nın dünya nüfusunun sadece yüzde 5'ini temsil ettiğini belirterek, "AB'nin Afrika, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya ülkeleri karşısında güç kaybettiğini" ifade etti.

Yeni Dönem ve Ukrayna Ziyareti

Borrell, yeni AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın ilk ziyaretinin ilerleyen günlerde Ukrayna'ya yapılacağını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.