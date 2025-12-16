Keçiören'de Peşaver Şehitleri Anıldı: Türkiye-Pakistan Kardeşliği Vurgulandı

Keçiören'de Peşaver Şehitleri Anma Töreni

Pakistan’ın Peşaver kentinde 2014 yılında Ordu Halk Okulu'na (Army Public School) Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) tarafından düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler, Keçiören Belediyesi ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle Ovacık Mahallesi'ndeki Peşaver Şehitlik Anıtı'nda anıldı.

Tören, saygı duruşu, Pakistan İslam Cumhuriyeti Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Konuşmalar ve Mesajlar

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağına dikkat çekti. Zorlu, 16 Aralık 2014'te Peşaver'de gerçekleştirilen saldırıyı insanlık onuruna yönelik bir cinayet olarak nitelendirerek, "Pakistan halkının acısını yürekten paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Dr. Zorlu, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin tarihi, kültürel ve manevi temellere dayandığını vurguladı.

Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Mazlahatgüzarı Shaiq Ahmed Bhutto da törende konuştu. Bhutto, "2014’te Peşaver’de yaşanan ve 144 masum çocuğun şehit edildiği" saldırının unutturulmaması gerektiğini belirterek, Peşaver Şehitlik Anıtı'nın Türkiye-Pakistan kardeşliğinin güçlü bir simgesi olduğunu kaydetti. Bhutto, "Türkiye-Pakistan kardeşliği, her zaman karşılıklı destek ve fedakarlıkla güçleniyor" dedi.

Törenin Kapanışı ve Katılımcılar

Konuşmaların ardından Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid'e hediye takdim etti. Program, Peşaver Şehitleri Anıtı'na karanfil ve çelenk sunulmasıyla sona erdi.

Törene Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, Mazlahatgüzar Shaiq Ahmed Bhutto, Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Atila Zorlu, Av. Serkan Bedirhanoğlu ve Emir Can Tunç ile davetliler katıldı.

