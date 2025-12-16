DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,28 -0,15%
ALTIN
5.912,93 -0,09%
BITCOIN
3.718.872,16 -1,42%

Keçiören'de Peşaver Şehitleri Anıldı: Türkiye-Pakistan Kardeşliği Vurgulandı

Keçiören Belediyesi ve Pakistan Büyükelçiliği, 16 Aralık 2014'te Peşaver'deki saldırıda şehit düşenleri Ovacık'taki Peşaver Şehitlik Anıtı'nda andı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:05
Keçiören'de Peşaver Şehitleri Anıldı: Türkiye-Pakistan Kardeşliği Vurgulandı

Keçiören'de Peşaver Şehitleri Anma Töreni

Pakistan’ın Peşaver kentinde 2014 yılında Ordu Halk Okulu'na (Army Public School) Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) tarafından düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler, Keçiören Belediyesi ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle Ovacık Mahallesi'ndeki Peşaver Şehitlik Anıtı'nda anıldı.

Tören, saygı duruşu, Pakistan İslam Cumhuriyeti Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Konuşmalar ve Mesajlar

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağına dikkat çekti. Zorlu, 16 Aralık 2014'te Peşaver'de gerçekleştirilen saldırıyı insanlık onuruna yönelik bir cinayet olarak nitelendirerek, "Pakistan halkının acısını yürekten paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Dr. Zorlu, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin tarihi, kültürel ve manevi temellere dayandığını vurguladı.

Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Mazlahatgüzarı Shaiq Ahmed Bhutto da törende konuştu. Bhutto, "2014’te Peşaver’de yaşanan ve 144 masum çocuğun şehit edildiği" saldırının unutturulmaması gerektiğini belirterek, Peşaver Şehitlik Anıtı'nın Türkiye-Pakistan kardeşliğinin güçlü bir simgesi olduğunu kaydetti. Bhutto, "Türkiye-Pakistan kardeşliği, her zaman karşılıklı destek ve fedakarlıkla güçleniyor" dedi.

Törenin Kapanışı ve Katılımcılar

Konuşmaların ardından Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid'e hediye takdim etti. Program, Peşaver Şehitleri Anıtı'na karanfil ve çelenk sunulmasıyla sona erdi.

Törene Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, Mazlahatgüzar Shaiq Ahmed Bhutto, Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Atila Zorlu, Av. Serkan Bedirhanoğlu ve Emir Can Tunç ile davetliler katıldı.

PAKİSTAN'IN PEŞAVER KENTİNDE BULUNAN ORDU HALK OKULU'NA (ARMY PUBLİC SCHOOL) TEHRİK-İ TALİBAN...

PAKİSTAN'IN PEŞAVER KENTİNDE BULUNAN ORDU HALK OKULU'NA (ARMY PUBLİC SCHOOL) TEHRİK-İ TALİBAN PAKİSTAN (TTP) TARAFINDAN 2014 YILINDA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDENLER, KEÇİÖREN’DE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI.

PAKİSTAN'IN PEŞAVER KENTİNDE BULUNAN ORDU HALK OKULU'NA (ARMY PUBLİC SCHOOL) TEHRİK-İ TALİBAN...

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: O.A. (46) Tutuklandı
2
Konya'da Kiracı Dükkan Sahibine Göğsünden Bıçakla Saldırdı
3
Yaşayan İznik Hazineleri 40: Kemal Kumcu’nun İznikspor ve Çini Serüveni
4
Elazığ Belediyesi'nden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yem Desteği
5
Sakarya'da şüpheli ölüm: 67 yaşındaki Erdoğan Tunca evinde ölü bulundu
6
Afyonkarahisar'da 27 Yıl Hapisle Aranan A.C. Yakalandı
7
Sakarya Serdivan'da Yapı Kullanım İzni İddiası: Univa Rezidans Kapatıldı, 100 Kazak Öğrenci Mağdur

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi