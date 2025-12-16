Kocaeli'de Hüsn-i Hat Sergisi: 2025 'Aile Yılı'nda Ailenin Kutsallığı

Kocaeli'de 'Ayetler ve Hadisler ile Aile: Hüsn-i Hat Sergisi' sanatseverlerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi çerçevesinde hazırlanan 'Ayetler ve Hadisler ile Aile: Hüsn-i Hat Sergisi', Kocaeli'de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, ailenin kutsiyetini, insanın ilk sığınağı oluşunu ve toplumsal hayattaki yerini hat sanatının zarafetiyle bir araya getiriyor.

Açılış ve katılımcılar

Serginin açılışı, Kocaeli Güzel Sanatlar Sergi Salonu - İzmit Tarihi Tren Garı'nda gerçekleştirildi. Açılışta İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile hattatlar Mahmut Şahin, Abdullah Aydemir ve Zafer Günal yer aldı.

Serginin teması ve eserler

Sergide, ailenin huzur yuvası oluşu, eşler arası muhabbet ve çocuk terbiyesi gibi temalar öne çıkıyor. Ayet ve hadislerin, celi sülüs, nesih ve ta'lik gibi hat üsluplarıyla işlendiği eserler ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Eserler, manevi mesajların derinliğini hat sanatının estetik diliyle buluşturuyor.

Hattat Mahmut Şahin'in açıklamaları

Hattat Mahmut Şahin, 2025 'Aile Yılı' dolayısıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Şahin, 'Bizde dezenformasyona uğrayan aile yapısına, ayetler ve hadisler ışığında olumlu bir katkı sunmayı hedefledik. Bu düşünceyle aile sergisini açtık' dedi.

Şahin ayrıca serginin tamamının aile temalı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: 'Tamamı aileyle ilgili ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerden oluşan eserlerin hat sanatına dönüştürülmüş hallerini sergiliyoruz. Biz kültürle yoğrulmuş bir medeniyetin mirasçılarıyız. Osmanlı döneminde bilinen 17 padişahın hattat, 27’sinin ise şair olması bunun en somut göstergesidir.'

Hat sanatının kültürel değerine dikkat çeken Şahin, 'Her ne kadar bize Batı, ‘kaba’, ‘yobaz’ ya da bin bir farklı yakıştırma yapsa da, bizim kültürümüzde hat sanatının çok özel ve güçlü bir yeri vardır. Mescitlerimizden evlerimize kadar hayatın her alanında hat, tezhip, ebru ve minyatür gibi sanat dalları yer bulmuştur. Bu sergiyle hem bu kadim sanat geleneğini yaşatmak hem de aile kavramının İslamiyet’teki yerini sanat aracılığıyla anlatmak istedik' ifadelerini kullandı.

Ziyaret bilgileri

'Ayetler ve Hadisler ile Aile: Hüsn-i Hat Sergisi', 15-20 Aralık tarihleri arasında her gün 10.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

