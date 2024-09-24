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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Lübnan'daki Can Kaybını Endişe Verici Buldu

Borrell, Lübnan'daki saldırılarda ölenlerin sayısının 500'ü geçtiğini ve ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 15:41
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Lübnan'daki Can Kaybını Endişe Verici Buldu

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Çarpıcı Açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda meydana gelen can kaybının oldukça endişe verici boyutlara ulaştığına dikkat çekti.

BM Güvenlik Konseyi'ne Çağrı

Borrell, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında ölenlerin sayısı ciddi bir sorun teşkil ediyor. Son verilere göre can kaybı 500'ün üzerinde ve bu trajediye dahil olan 50 çocuk da var." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Borrell, BM Güvenlik Konseyi'ne de önemli bir çağrıda bulundu. Borrell, "Güvenlik Konseyi rolünü yerine getirmeli. Savaşın daha fazla yayılmasını önlemek için acilen harekete geçmemiz gerekiyor. Her iki taraf da derhal ateşkes uygulamalıdır." ifadelerini kullandı.

Lübnan Sağlık Bakanı'nın Açıklamaları

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, dün sabah saatlerinden itibaren ülkenin güneyi ve doğusuna yönelik gerçekleştirilen saldırılarda ölenlerin sayısının 558'e, yaralananların ise 1835'e yükseldiğini bildirdi.

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