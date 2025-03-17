AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan Suriye Yaptırımları Hakkında Önemli Açıklama

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan Suriye Yaptırımları Üzerine Açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'deki yaptırımların kaldırılması konusunda önemli mesajlar verdi. Kallas, yaptığı açıklamada, AB'nin bölgesel ortaklarla birlikte Suriye'deki sürece daha fazla destek vermesi gerektiğine vurgu yaptı.

Lazkiye Olaylarına Dikkat Çekti

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Suriye'nin Lazkiye kentinde 6 Mart'ta gerçekleşen olayları değerlendirdi. Kallas, "Şiddet patlaması çok endişe verici ve Suriye'deki umudun gerçekten tehdit altında olduğunu gösteriyor. Düzgün bir ilerleme kaydedebilmek için daha fazla çaba göstermeliyiz" dedi.

Yaptırımlarla İlgili İlerleme Kaydedilmeli

Kallas, Suriye'deki şiddet olaylarının da dışişleri bakanları tarafından ele alınacağını ve bu konunun zorluğu hakkında bilgi verdi. Kendisinin ifadeleriyle, "Suriye'deki liderliğin hesap sorması ve bu katliamları gerçekleştirenleri cezalandırması gerektiği ortada. Bu da bize, yaptırımların kaldırılmasına devam etmemiz gerektiğini gösteriyor," dedi.

Yeni Anayasa ve Kapsayıcılık Vurgusu

Kallas, Suriye'de yeni anayasa ile ilgili olumlu gelişmelerin yaşandığını da ifade ederek, "Suriye'deki tüm grupların kapsayıcı olması gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Ayrıca, sivil toplum temsilcilerinin de bugün konuyla ilgili bilgi vereceği bir oturum olacak" şeklinde konuştu.

AB'nin Suriye'ye Yönelik Yaptırımları

AB'nin Suriye'ye karşı uyguladığı yaptırımlar, 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından hayata geçirildi. Yaptırımlar, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulmasını kapsıyor. Bu yaptırımlar Beşşar Esed ve hükümetine yakın bireyleri de hedef alıyor.

24 Şubat'ta AB, Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları askıya aldığını açıkladı. Bu durumda, enerji ve ulaştırma sektörlerine yönelik işlemlerin kolaylaştırılacağı ve Suriye Merkez Bankasının ekonomik kaynaklar sağlamasında daha fazla esneklik olacağı belirtildi.

AB, Suriye konusundaki durumu yakından takip edecek ve daha fazla ekonomik yaptırımın askıya alınıp alınamayacağı yönünde çalışmalarını sürdürecektir.