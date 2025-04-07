ABD Adalet Bakanı Bondi: Trump'ın Üçüncü Dönemi Anayasa'ya Ağır Yük

ABD'de Başkan Donald Trump'ın üçüncü dönem başkanlığına dair tartışmalar derinleşiyor. Adalet Bakanı Pam Bondi, Trump'ın başkanlığının bir dönem daha uzatılmasının Anayasa üzerine ağır bir yük olacağı görüşünde.

Fox News Sunday programında konuşan Bondi, Trump'ın başkanlık için yeniden aday olabileceğine dair ifadelerini değerlendirdi. Anayasa'nın, başkanlık süresini iki dönem ile sınırlı tuttuğunu hatırlatan Bondi, bu kuralın ihlal edilmesinin ciddi bir sorun yaratacağına dikkat çekti.

Bondi ayrıca, Trump'ın başkanlık süresi hakkında, "Büyük ihtimalle bu dönemden sonra görevi sona erecek"dedi. Trump, NBC News kanalına verdiği röportajda ise üçüncü dönem başkanlık yapma isteği konusunda "şaka yapmadığını" ve "Bunu yapabileceğiniz yöntemler var" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.