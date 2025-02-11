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ABD Adalet Bakanlığı, New York Belediye Başkanı Eric Adams Hakkındaki Suçlamaları Düşürdü

New York Belediye Başkanı Eric Adams'a yönelik suçlamalar, ABD Adalet Bakanlığı tarafından düşürüldü.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:57
ABD Adalet Bakanlığı, New York Belediye Başkanı Eric Adams Hakkındaki Suçlamaları Düşürdü

Suçlamalar Düşürüldü

ABD Adalet Bakanlığı, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki suçlamaların düşürülmesi talimatını verdi. NBC News'ün aktardığına göre, ismi verilmeyen üst düzey bir Adalet Bakanlığı yetkilisi, Başsavcı Vekili Emil Bove'nin New York'taki federal savcılara Adams hakkındaki tüm suçlamaları düşürme talimatı verdiğini bildirdi.

Gelecekte Yeniden Suçlamalar Olabilir

Yetkili, Adams hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesine karar verildiğini belirtirken, bu suçlamaların gelecekte yeniden yapılabileceğinin altını çizdi. Ancak, şu an için Başkan'a ait suçlamalar resmi olarak düşürülmedi.

Karar sonrasında, New York Güney Bölgesi ABD Savcı Vekili Danielle Sassoon'a bağlı ilgili savcıların, suçlamaların düşürülmesine yönelik resmi talebi mahkemeye sunması bekleniyor.

Adams'ın Avukatından Açıklama

Rüşvet ve dolandırıcılık gibi bir dizi suçlamayla karşılaşan Adams'ın avukatı Alex Spiro, bu kararı bir zafer olarak nitelendirdi. Öte yandan, bazı kesimler Adams'a yönelik suçlamaların siyasi amaçlar taşıdığı iddialarını gündeme getiriyor.

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ABD Adalet Bakanlığı, New York Belediye Başkanı Eric Adams Hakkındaki Suçlamaları Düşürdü

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