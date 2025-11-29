ABD, Afganistan Pasaportlulara Vizeyi Durdurdu

ABD, Afganistan pasaportuna sahip kişilere vize vermeyi durdurdu; iltica kararları askıya alındı, yetkililer ülke güvenliğini gerekçe gösterdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 07:49
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 07:49
ABD, Afganistan Pasaportlulara Vizeyi Durdurdu

ABD, Afganistan pasaportu taşıyanlara vizeyi durdurdu

Marco Rubio ve USCIS yetkilileri güvenlik gerekçesiyle adımı savundu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Afganistan pasaportu taşıyan kişilere vize vermeyi durdurduklarını açıkladı. Rubio, paylaşımında "ABD’nin, ülkesini ve halkını korumaktan daha büyük bir önceliği yoktur" ifadelerine yer verdi.

Bu gelişmenin hemen ardından, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph B. Edlow de tüm iltica kararlarının askıya alındığını duyurdu. Edlow, karara gerekçe olarak her yabancının "mümkün olan en yüksek güvenlik düzeyinde incelenip tarandığından emin olma" zorunluluğunu gösterirken, "Amerikan halkı her zaman önce gelir" dedi.

Adım, ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce yapılan açıklamaların yankıları sürerken geldi. Trump, Beyaz Saray yakınlarında görevli iki Ulusal Muhafıza mensubuna saldıran şüphelilerin Afgan uyruklu olduğunun tespit edilmesi üzerine önceki Başkan Joe Biden ile göçmenlik politikalarını hedef almıştı. Trump, Afganistan’dan yapılan tahliyelerle ilgili paylaştığı fotoğrafı hatırlatarak "Bu, Afganistan’dan yapılan o dehşet verici hava tahliyesinin bir parçasıydı. Yüz binlerce insan tamamen denetimsiz ve kontrolden geçirilmeden ülkemize aktı. Bunu düzelteceğiz, ancak sahtekâr Joe Biden ve çetesinin ülkemize yaptıklarını asla unutmayacağız!" demişti.

Trump ayrıca önceki göçmenlik uygulamalarını eleştirerek, "Üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağım" vaadinde bulunmuş, Biden döneminde yasadışı girişlerle ilgili sert bir tutum sergileyeceğini ve belirli yabancı uyruklulara yönelik yaptırımlar uygulanacağını belirtmişti.

Yetkililerin açıklamalarıyla birlikte, hem vize uygulamalarında hem de iltica süreçlerinde alınan bu tedbirlerin nasıl ve ne süreyle uygulanacağı, ilgili kurumların ilerleyen günlerde yapacağı açıklamalarla netleşecek.

