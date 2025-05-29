ABD Bayrağı Şam’da Yeniden Göndere Çekildi

Suriye'nin başkenti Şam'daki ABD Büyükelçiliği konutunda, ABD bayrağı uzun yıllar sonra yeniden göndere çekildi. Suriye haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, bu önemli olay, Ebu Rummene Mahallesi'nde bulunan büyükelçilik konutunda gerçekleştirildi.

Törene Katılan İsimler

Törende Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve Washington'un Ankara Büyükelçisi ile Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack da yer aldı. ABD'nin ulusal sembolünün göndere çekilmesi, konutun yeniden açılması çerçevesinde düzenlenen resmi bir programla gerçekleşti.

Geçmişte Durdurulan Faaliyetler

ABD, Şam Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini 2012 yılında güvenlik gerekçeleri nedeniyle durdurmuştu. Bu dönemde, bölgedeki gelişmeler ve uluslararası ilişkilerdeki değişimlerin de etkili olduğu belirtiliyor.

Suriye'nin başkenti Şam’daki ABD Büyükelçiliği konutunda, ABD bayrağı uzun yıllar sonra yeniden göndere çekildi.

Suriye'nin başkenti Şam’daki ABD Büyükelçiliği konutunda, ABD bayrağı uzun yıllar sonra yeniden göndere çekildi.