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ABD'de Çeşitlilik Programındaki İstihbarat Çalışanlarının İşten Çıkarılması Durduruldu

Federal yargıç, DEI programları kapsamında çalışan istihbarat personelinin işten çıkarılmasını geçici olarak durdurdu.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:35
ABD'de Çeşitlilik Programındaki İstihbarat Çalışanlarının İşten Çıkarılması Durduruldu

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın karşı olduğu "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) programlarında görevli istihbarat çalışanlarının işten çıkarılmasını durdurdu.

Virginia Bölge Yargıcı Anthony J. Trenga, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) için çalışan 19 bireyin işten çıkarılmasına itiraz eden davanın kararını açıkladı. Trenga, ihtiyati tedbir kararı ile bu çalışanların işlerine son verilmesini geçici olarak durdurduğunu belirtti.

Yargıç, ilgili çalışanların kurumlarının istihdam kurallarına uygun olarak atanma talebinde bulunma hakkına sahip olduğunun altını çizdi. Böylece, 19 çalışanın ya idari izinli kalmaları ya da görevlerine geri döndürülmeleri gerektiğini vurguladı.

DEI Programı Nedir?

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) başlığı altında yürütülen programlarla, özellikle iş yerlerinde ve eğitim ortamlarında daha "adil ve eşit" bir atmosfer oluşturulması hedeflenmişti. Ancak DEI, son yıllarda "siyasileşmesi ve kendi ideolojisini dayatması" gibi eleştirilerle karşılaşmıştır.

Trump, 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından "Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı bir kararname imzalamış, ardından programın iptali için gerekli çalışmalara başlanmıştı. Ayrıca, Maryland Bölge Mahkemesi Yargıcı Adam Abelson, 22 Şubat'ta Trump'ın DEI programlarına karşı çıkışına dair ihtiyati tedbir kararı vermişti.

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