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ABD'den Sınır Dışı Edilen 80 Ekvadorlu Göçmen Ülkelerine Döndü

ABD tarafından sınır dışı edilen 80 Ekvadorlu göçmen, Guayaquil'e geri döndü. Ekvador hükümeti, vatandaşlarının haklarını koruma taahhüdünde bulundu.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 18:47
ABD'den Sınır Dışı Edilen 80 Ekvadorlu Göçmen Ülkelerine Döndü

ABD'den Sınır Dışı Edilen Ekvadorlu Göçmenler Ülkelerine Döndü

ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen 80 Ekvadorlu düzensiz göçmen, ülkelerine ulaştı. Ekvador Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ABD'nin Texas eyaletinden kalkan ve göçmenleri taşıyan askeri uçağın Guayaquil'deki havaalanına indiği belirtildi.

Göçmenlerin ABD'de belgesiz oldukları gerekçesiyle "zorla" gönderildiği ifade edildi. Ayrıca, Ekvador hükümeti, yurt dışındaki vatandaşlarının tüm haklarını koruma taahhüdünde bulunarak, "Ulusal hükümet her zaman vatandaşlarını kabul etmeye hazırdır" açıklamasında bulundu.

Ekvador'daki ABD Büyükelçiliği ise X hesabından yaptığı duyuruda, sınır dışı uçuşlarının gerçekleştirilmesi için Ekvador ile işbirliği yapıldığını belirtti ve Ekvadorlu göçmenlerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerini sağladığını kaydetti.

Ekvador Dışişleri Bakanı Gabriela Sommerfeld, basına verdiği demeçte, sınır dışı edilenlerin hiçbir suça karışmadığını vurgulayarak, "Bu, ABD hükümetinin politikasıdır.", dedi. Sommerfeld, düzensiz göç konusunda yeni ve daha sıkı bir politika izlenildiğini vurgulayarak, "Ekvador, vatandaşlarını kabul etmek için her zaman kollarını açık tutacaktır" ifadelerini kullandı.

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