ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'de Resmi Temaslarda Bulunuyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi. Bu ziyaret, İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasının ikinci aşaması ve ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması yönündeki uluslararası baskılarla örtüşüyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Rubio, 15 Şubat Cumartesi akşamı Tel Aviv'e ulaştı ve burada İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından karşılandı. Bu ziyaret, ABD, Katar ve Mısır öncülüğündeki uluslararası arabulucuların esir takası ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için görüşmelere başlanması çağrılarıyla aynı zamana denk gelmektedir.

Rubio’nun bu ziyareti, 21 Ocak’ta göreve gelmesinden bu yana İsrail ve Orta Doğu’ya yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşımaktadır. İsrail Basın Ofisi, 14 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Rubio'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi’nde bir araya geleceğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, görüşme sonrası Netanyahu ve Rubio'nun ortak bir basın toplantısı düzenlemesinin beklendiği ifade edilirken, yerel basında Rubio'nun İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid ile de bir araya geleceği kaydedildi.