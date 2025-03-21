ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Tam Destek: Gazze'deki Saldırılar Devam Ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e olan desteğini bir kez daha ortaya koydu. Dışişleri Bakanlığı'nın bu durumu, insani yardım girişlerinin engellenmesi konusundaki sessizliğini yanında getiriyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlediği basın brifinginde Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bruce, Gazze'deki artan İsrail saldırıları ve yardım girişlerinin engellenmesine yönelik soruları yanıtsız bıraktı ve bu konularda yorum yapmayacağını belirtti.

ABD yönetiminin İsrail'e olan desteğini vurgulayan Bruce, "Elbette biz müttefikimiz İsrail'in yanındayız. Bu nedenle insanların varsayımları hakkında kesinlikle yorum yapmayacağım. Buradaki ana hedef doğru; insani yardım malzemelerinin girişi ve şiddetin durdurulması. Şu anda bulunduğumuz noktanın tek odak noktası burası," ifadelerini kullandı.

Gazze'deki ateşkesin bozulmasında Hamas'ı sorumlu tutan Bruce, Hamas'ın sözlerini yerine getirememesi nedeniyle ateşkesin devam etmediğini belirtti. Bir muhabirin, İsrail'in son 20 günde yardımları sürekli engellediğine dair Birleşmiş Milletler (BM) raporunu hatırlatması üzerine, Bruce, "Bu konuda ne hissettiğime dair bir monoloğa girmeyeceğim." dedi.

Bruce, "Ben İsrail Hükümeti ya da Başbakanı adına konuşmuyorum, ABD Dışişleri Bakanlığı adına konuşuyorum. Bu soru bu kürsünün ya da burada tartıştığımız konunun sorusu değil," yanıtını vererek durumu netleştirdi.

İsrail'in Gazze'yi ilhak etme planları hakkında gelen sorulara da Bruce, "Gazze'de hala ateşkes çabalarıyla uğraşıyoruz. Ateşkes vardı ve Hamas'ın ateşkesin parametreleri konusunda harekete geçmemesi nedeniyle bozuldu," şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, bu konuda çıkan spekülasyonları "dikkat dağıtıcı" olarak nitelendirdi.

Diğer taraftan, Suriye yaptırımları hakkında bilgiler veren Bruce, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları şu aşamada kaldırmayı düşünmediğini, mevcut yönetimi takip etmeye devam ettiklerini vurguladı. Bruce, "Suriye'deki yönetimin gelecekteki politikasını belirlerken aynı zamanda ulusal kurumların etkili ve temsile açık olmasını sağlayabilecek kapsayıcı bir hükümet çağrısında bulunmaya devam ediyoruz," dedi.