ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Tam Destek: Gazze'deki Saldırılar Devam Ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki İsrail saldırılarına destek verdi; insani yardımların engellenmesi konusunda sessiz kalmayı tercih etti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 22:51
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Tam Destek: Gazze'deki Saldırılar Devam Ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e olan desteğini bir kez daha ortaya koydu. Dışişleri Bakanlığı'nın bu durumu, insani yardım girişlerinin engellenmesi konusundaki sessizliğini yanında getiriyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlediği basın brifinginde Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bruce, Gazze'deki artan İsrail saldırıları ve yardım girişlerinin engellenmesine yönelik soruları yanıtsız bıraktı ve bu konularda yorum yapmayacağını belirtti.

ABD yönetiminin İsrail'e olan desteğini vurgulayan Bruce, "Elbette biz müttefikimiz İsrail'in yanındayız. Bu nedenle insanların varsayımları hakkında kesinlikle yorum yapmayacağım. Buradaki ana hedef doğru; insani yardım malzemelerinin girişi ve şiddetin durdurulması. Şu anda bulunduğumuz noktanın tek odak noktası burası," ifadelerini kullandı.

Gazze'deki ateşkesin bozulmasında Hamas'ı sorumlu tutan Bruce, Hamas'ın sözlerini yerine getirememesi nedeniyle ateşkesin devam etmediğini belirtti. Bir muhabirin, İsrail'in son 20 günde yardımları sürekli engellediğine dair Birleşmiş Milletler (BM) raporunu hatırlatması üzerine, Bruce, "Bu konuda ne hissettiğime dair bir monoloğa girmeyeceğim." dedi.

Bruce, "Ben İsrail Hükümeti ya da Başbakanı adına konuşmuyorum, ABD Dışişleri Bakanlığı adına konuşuyorum. Bu soru bu kürsünün ya da burada tartıştığımız konunun sorusu değil," yanıtını vererek durumu netleştirdi.

İsrail'in Gazze'yi ilhak etme planları hakkında gelen sorulara da Bruce, "Gazze'de hala ateşkes çabalarıyla uğraşıyoruz. Ateşkes vardı ve Hamas'ın ateşkesin parametreleri konusunda harekete geçmemesi nedeniyle bozuldu," şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, bu konuda çıkan spekülasyonları "dikkat dağıtıcı" olarak nitelendirdi.

Diğer taraftan, Suriye yaptırımları hakkında bilgiler veren Bruce, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları şu aşamada kaldırmayı düşünmediğini, mevcut yönetimi takip etmeye devam ettiklerini vurguladı. Bruce, "Suriye'deki yönetimin gelecekteki politikasını belirlerken aynı zamanda ulusal kurumların etkili ve temsile açık olmasını sağlayabilecek kapsayıcı bir hükümet çağrısında bulunmaya devam ediyoruz," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Ajansı, 'Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası' Sahibi Oldu
2
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Edirne'de İftar Programına Katıldı
3
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Adana'da Sağlık Çalışanlarıyla İftar Yaptı
4
Bakan Işıkhan, Beykoz'daki Vefa İftarı'nda Kadın İstihdamını Vurguladı
5
Samsun'da Bir Kadın Cinayeti: Şüphelilerin Yakalanması İçin Operasyon Başlatıldı
6
İsrail, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ni Kasten Yok Etti
7
BBP Genel Başkanı Destici'den İBB Soruşturması ve Gazze Açıklaması

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek