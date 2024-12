ABD'li Yetkililer, Gizemli Dron Olaylarında Anormal Durum Bulamadı

ABD'de, federal yetkililer tarafından yapılan açıklamada, son günlerde gündemi meşgul eden "gizemli" dron olaylarıyla ilgili olarak anormal bir durum tespit edilmediği bildirildi. Ayrıca, bu faaliyetlerin kamu güvenliğine bir tehdit oluşturmadığı vurgulandı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), olaylarla ilgili ortak bir yazılı açıklama yaparak durumu aydınlattı. FBI, son birkaç hafta içerisinde 5 binden fazla dron gözlemi ile ilgili şikayet aldıklarını belirtti.

Açıklamada, yapılan teknik incelemeler sonucunda bu ihbarların büyük bir kısmının yasal ticari, hobi amaçlı ve kolluk kuvvetlerine ait dronlarla ilgili olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca, bazı gözlemlerinin insanlı sabit kanatlı uçaklar ve helikopterlerden kaynaklandığı ya da yanlışlıkla dron olarak bildirilen yıldızlardan kaynaklandığı ifade edildi.

Yetkililer, "Dron olaylarında anormal bir şey tespit edilmedi." açıklamasını yaparak, sivil hava sahası üzerinde ulusal güvenlik ya da kamu güvenliği riski oluşturmadığını belirtti. Toplumda oluşan endişelerin kabul edildiğinin altı çizilirken, eyalet ve yerel makamlara gelişmiş insansız hava aracı tespit teknolojisi kullanılarak destek sağlanmaya devam edeceği bildirildi.

Kongre'ye, İHA tehditlerine karşı kolluk kuvvetlerinin yetkilerini artıracak bir yasa çıkarılması çağrısı yapılırken, ABD'de 1 milyondan fazla FAA'ya kayıtlı dron bulunduğu ve bu sayının artmasının beklendiği ifade edildi.

Gizemli Dron Tartışmalarının Arka Planı

Gizemli dron olayları, ilk kez 18 Kasım'da New Jersey'nin Morris ve Somerset ilçeleri üzerinde gözlemlenmiş, ardından New York ve çevresinde de benzer durumlar yaşanmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, uzun süredir endişe kaynağı olmuştu. Görgü tanıkları, insansız hava araçlarının bisiklet veya küçük bir araba büyüklüğünde olduğunu belirtirken, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, New Jersey'deki golf sahası üstünde dron tespit edilmesi üzerine güvenlik endişeleri nedeniyle bölgedeki uçuşlara kısıtlamalar getirmişti.

Beyaz Saray, bu gizemli dronların güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair bir kanıt bulunmadığını dile getirirken, Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, söz konusu dronların ABD'ye yakın bölgelerde İran'a ait bir gemiden havalandığı iddialarının "hiçbir doğruluk payı olmadığını" ifade etti.

Donald Trump, sosyal medya hesabından "Ülkenin her yerinde gizemli İHA görüntüleri. Bu gerçekten hükümetimizin bilgisi olmadan mı oluyor? Sanmıyorum! Kamuoyuna açıklayın, hem de hemen. Ya da onları düşürün." şeklinde paylaşımlarda bulundu.