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ABD, Lübnan'dan Teröristleri Silahsızlandırmasını Talep Etti

ABD, Lübnan hükümetinden teröristleri silahsızlandırmasını ve güvenliği sağlamak için harekete geçmesini bekliyor.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 22:45
ABD, Lübnan'dan Teröristleri Silahsızlandırmasını Talep Etti

ABD Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ortagus, yaptığı açıklamalarında, Lübnan hükümetinin teröristleri silahsızlandırmasını beklediklerini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in bu saldırılarının, kendi halkını ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirildiğini savundu.

İsrail'in Lübnan'dan gelen roket saldırılarına karşılık verdiğini belirten Ortagus, "Düşmanlıkların sona ermesi anlaşmasının bir parçası olarak Lübnan hükümeti Hizbullah ve diğer tüm teröristleri silahsızlandırmaktan sorumludur." ifadelerini kullandı.

Ortagus, Lübnan ordusunun ülkeye yönelik daha fazla saldırıyı engellemek için teröristleri silahsızlandırmasını beklediklerini tekrarladı. Bu bağlamda, Tel Aviv yönetimi, kuzeyine roketler fırlatıldığı iddiasıyla Lübnan'a hava saldırıları düzenleyerek Beyrut'un güneyini de hedef aldı.

Gerçekleşen saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Öte yandan, bu saldırı, 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a yönelik gerçekleştirilen ilk bombardıman oldu.

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