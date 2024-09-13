ABD'nin Seçim Süreci, İsrail-Lübnan Gerilimini Etkiliyor

ABD'nin Seçimleri, Orta Doğu'da Savaş İhtimalini Azaltıyor

İsrailli siyasi analistler, ABD'nin 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri nedeniyle İsrail'in Lübnan'a yönelik askeri bir operasyon yapmasını engellemeye çalıştığını ifade etti. Haaretz gazetesinde yer alan yazısında, askeri ilişkiler uzmanı Amos Harel, ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein'ın, iki ülke arasında gerilimi azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmak amacıyla yakında İsrail ve Lübnan'a seyahat etmeyi planladığını belirtti.

Gazze'deki Tansiyon, Kuzeydeki Tehlikeleri Artırıyor

Gazze'deki ateşkes müzakerelerinde yaşanan çıkmazların, İsrail'in kuzeyinde yükselen tehdit seviyesini yeniden artırdığını vurgulayan Harel, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, İsrail ile Hamas arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi umuduyla hareket ettiğini söyledi. Ancak müzakerelerde somut bir ilerleme sağlanamayınca Hizbullah, hedeflerini genişletmeye başladı.

Harel, İsrail saldırılarının artmasının sebebinin, 8 Ekim'den beri evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlıların yoğun baskıları olduğunu dile getirdi. Ayrıca Amerikan yönetiminin, İsrail'in Lübnan'a yönelik büyük ölçekli bir askeri harekâta karşı olduğunu ve bunun Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırma riski taşıdığını belirtti.

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Yediot Ahronot gazetesi analisti Nadav Eyal, X hesabında yaptığı paylaşımda, İsrail'in kuzeydeki gerginlikleri ve Gazze'deki çatışmayı birbirinden ayırmaya çalıştığını ifade etti. Eyal, Hizbullah'ın, Hochstein tarafından yürütülen müzakere çabalarını geri çevirdiğini aktardı.

Eyal, Nasrallah'ın, kuzeydeki saldırıları durdurmak için Gazze'deki savaşın sona ermesini talep ettiğini öne sürdü. ABD'li ve İsrailli yetkililerin, Lübnan'a kapsamlı bir askeri operasyon düzenlemenin yüksek kayıplara neden olabileceği ve Hizbullah'ın saldırılarını durdurma garantisi vermediğini kabul ettiğini söyledi. Ayrıca, böyle bir durumda İran'ın Hizbullah'a destek vererek İsrail'e saldırabileceği konusunda uyardı.

Eyal, ABD'nin yaklaşan başkanlık seçimlerinin, bölgesel çatışma riskini artırmasından endişe duyduğunu kaydetti.